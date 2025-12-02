Трамп відправив у Кремль "нетипову" команду, аби домогтися укладення мирної угоди, — CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа поспішає досягти укладення мирної угоди в Україні, вдаючись до "нестандартних" способів дипломатії із залученням "вузького кола" ділових партнерів та довірених союзників.

У вівторок, 2 грудня, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент США вважає їх своїми "найефективнішими" посередниками, здатними досягти успіху у процесі досягнення миру в Україні, пише видання CNN.

Чому Віткофф і Кушнер?

Так, саме Віткофф і Кушнер свого часу були "ключовими" представниками Вашингтона у переговорах, які у результаті призвели до перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Загалом саме цим можна схарактеризувати другу каденцію Трампа: відходом від класичних способів вести дипломатію і наданням переваги "персональним контактам", підкреслюють експрацівники Державного департаменту США.

Джаред Кушнер, який не має офіційної ролі в американському уряді, упродовж останніх двох тижнів був залучений до делегації США на переговорах з офіційними українськими посадовцями. Тепер він знову стає ключовою особою у дипломатичному процесі, приєднавшись до Віткоффа у складі делегації, що зустрінеться з Путіним, пише CNN.

Джерела стверджують, що Кушнер має "цілковиту довіру" від Трампа, який вважає його своїм "довірчим партнером" щодо угод у зовнішній політиці.

"Українці вважають, що Трамп розглядає Кушнера як кандидата, який наблизиться до перемоги. Вони сподіваються, що Джаред зможе скоротити розрив, вони працюють з адміністрацією над цим, але не думають, що справа на фінішній прямій", — повідомило джерело, наближене до української сторони.

Кушнер разом з Віткоффом у жовтні бачилися з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який теж не є "типовим" дипломатом і перебуває під санкціями. Однак саме через "тісні зв'язки" з Путіним вважається "життєздатним посередником".

Невдовзі після цієї зустрічі з'явився сумнозвісний план із 28 пунктів, який викликав хвилю суперечок та обговорень з усіх сторін. Білий дім заявляв, що документ готували Віткофф і Марко Рубіо і що він проходить коригування. Рубіо згодом заявляв про "суттєвий прогрес", хоча остаточного рішення наразі немає.

У переговорах щодо миру в Україні також з'явився міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, згадує видання.

Білий дім напередодні висловив також оптимізм щодо майбутньої зустрічі у Москві.

"Ми виклали пункти на папері. Ці пункти були дуже детально узгоджені. Але що стосується деталей, я дозволю переговірникам вести переговори. Але ми почуваємося цілком добре і сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", — заявила 1 грудня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, 1 грудня росЗМІ процитували заяву речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який повідомив про те, що зустріч Віткоффа і лідера Кремля відбудеться "в мегафонному режимі". Офіційний Кремль заявив про нібито зацікавленість у переговорах.

Також 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори зі США щодо територій тривали 6,5 годин: лідер назвав ключові умови миру в Україні.