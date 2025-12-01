Переговори зі США щодо територій тривали 6,5 годин: Зеленський озвучив ключові умови миру (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що завершення війни залишається пріоритетом для України та всього демократичного світу. Він підкреслив важливість міжнародної підтримки, довгострокових гарантій безпеки та консолідованої позиції союзників.

Як стало відомо з трансляції на YouTube-каналі Офісу президента України, під час зустрічі Зеленський висловив подяку Макрону за особисту увагу до ситуації в Україні та активну координацію міжнародної допомоги. Обговорювалися питання взаємодії України з європейськими країнами — Великою Британією, Німеччиною, Польщею, Італією, Данією, Норвегією, Нідерландами, Фінляндією — а також зі структурами ЄС і НАТО. Президент зауважив, що під час переговорів українська делегація детально представила результати своєї роботи, а французький лідер надав оцінку дій української сторони та підтримав прагнення України до довгострокового миру.

Зустрічі зі союзниками та головні умови завершення війни

Зеленський повідомив, що з Емманюелем Макроном він обговорив контакти з представниками США, зокрема Рустемом Умеровим і Стівом Віткоффом, а також британським політиком Кіром Стармером. Він підкреслив, що нинішній період є критично важливим, адже щоденні зміни у міжнародній політиці можуть безпосередньо впливати на хід війни та перспективи її завершення.

"Ми робимо все можливе, щоб закінчити цю війну достойно", — заявив президент.

Президент наголосив, що війна, розпочата Росією, повинна бути завершена саме агресором. Ключовими пріоритетами України залишаються захист незалежності, збереження територіальної цілісності та забезпечення надійних гарантій безпеки. Він також звернув увагу на сучасний масштаб воєнної загрози, зокрема масовані удари дронів і ракет, серед яких останній ракетний обстріл Дніпра, що призвів до загибелі мирних мешканців.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський уточнив, що російська армія здійснює окремі спроби просування, проте жодна з цих операцій не була успішною. Бойові дії ведуться у Покровську та на Куп’янському напрямку. Попри заяви російської сторони про захоплення Куп’янська, українські війська майже повністю відновили контроль над містом.

Президент підкреслив, що ключовим для України у переговорах є не стільки території, скільки гарантії безпеки.

"Ми повинні точно знати, що коли війна завершиться, для всієї території України будуть надійні гарантії безпеки, щоб не почалося нове вторгнення", — заявив Зеленський.

Він додав, що політичний та військовий тиск на Україну триває: Росія продовжує завдавати ракетних та дронових ударів, здійснює психологічний і фізичний тиск на населення, а також політичні маніпуляції на міжнародній арені.

Президент окремо відзначив важливість переговорів із США щодо територіальних питань. За його словами, ці обговорення тривали цілих 6,5 годин, під час яких українська делегація отримала детальний фідбек від американських партнерів, а США підготували інформацію для російської сторони.

Натомість французький президент Емманюель Макрон відзначив, що остаточні рішення щодо гарантій безпеки, фінансування відновлення та участі України в європейських структурах можуть ухвалюватися лише президентом Зеленським, а європейські партнери та США мають підтримувати ці кроки. Він також привітав мирні ініціативи американських посередників та наголосив на важливості подальших дипломатичних зусиль.

Зеленський зазначив, що переговорний процес триває: делегації України, США та Росії ведуть консультації, обмінюються думками та обговорюють усі ключові питання — від фінансової допомоги до санкцій проти Росії. Президент впевнений, що після завершення цього етапу стане зрозуміло, на якому рівні зараз знаходяться домовленості і які подальші кроки необхідно здійснити для мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що, за словами Рустема Умєрова, 30 листопада та 1 грудня українська делегація провела у Флориді низку продуктивних зустрічей з американською стороною, досягнувши помітного прогресу та домовившись про подальшу тісну координацію.

Також Фокус писав, що 2 грудня Володимир Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Ірландії перед його перед візитом до Путіна