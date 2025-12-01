Переговоры с США касательно территорий длились 6,5 часов: Зеленский озвучил ключевые условия мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что завершение войны остается приоритетом для Украины и всего демократического мира. Он подчеркнул важность международной поддержки, долгосрочных гарантий безопасности и консолидированной позиции союзников.

Как стало известно из трансляции на YouTube-канале Офиса Президента Украины, во время встречи Зеленский выразил благодарность Макрону за личное внимание к ситуации в Украине и активную координацию международной помощи. Обсуждались вопросы взаимодействия Украины с европейскими странами — Великобританией, Германией, Польшей, Италией, Данией, Норвегией, Нидерландами, Финляндией — а также со структурами ЕС и НАТО. Президент отметил, что во время переговоров украинская делегация подробно представила результаты своей работы, а французский лидер дал оценку действий украинской стороны и поддержал стремление Украины к долгосрочному миру.

Встречи с союзниками и главные условия завершения войны

Зеленский сообщил, что с Эмманюэлем Макроном он обсудил контакты с представителями США, в частности Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом, а также британским политиком Киром Стармером. Он подчеркнул, что нынешний период является критически важным, ведь ежедневные изменения в международной политике могут непосредственно влиять на ход войны и перспективы ее завершения.

"Мы делаем все возможное, чтобы закончить эту войну достойно", — заявил президент.

Президент подчеркнул, что война, начатая Россией, должна быть завершена именно агрессором. Ключевыми приоритетами Украины остаются защита независимости, сохранение территориальной целостности и обеспечение надежных гарантий безопасности. Он также обратил внимание на современный масштаб военной угрозы, в частности массированные удары дронов и ракет, среди которых последний ракетный обстрел Днепра, приведший к гибели мирных жителей.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский уточнил, что российская армия осуществляет отдельные попытки продвижения, однако ни одна из этих операций не была успешной. Боевые действия ведутся в Покровске и на Купянском направлении. Несмотря на заявления российской стороны о захвате Купянска, украинские войска почти полностью восстановили контроль над городом.

Президент подчеркнул, что ключевым для Украины в переговорах является не столько территории, сколько гарантии безопасности.

"Мы должны точно знать, что когда война завершится, для всей территории Украины будут надежные гарантии безопасности, чтобы не началось новое вторжение", — заявил Зеленский.

Он добавил, что политическое и военное давление на Украину продолжается: Россия продолжает наносить ракетные и дроновые удары, осуществляет психологическое и физическое давление на население, а также политические манипуляции на международной арене.

Президент отдельно отметил важность переговоров с США по территориальным вопросам. По его словам, эти обсуждения продолжались целых 6,5 часа, во время которых украинская делегация получила детальный фидбек от американских партнеров, а США подготовили информацию для российской стороны.

Зато французский президент Эмманюэль Макрон отметил, что окончательные решения относительно гарантий безопасности, финансирования восстановления и участия Украины в европейских структурах могут приниматься только президентом Зеленским, а европейские партнеры и США должны поддерживать эти шаги. Он также приветствовал мирные инициативы американских посредников и подчеркнул важность дальнейших дипломатических усилий.

Зеленский отметил, что переговорный процесс продолжается: делегации Украины, США и России ведут консультации, обмениваются мнениями и обсуждают все ключевые вопросы — от финансовой помощи до санкций против России. Президент уверен, что после завершения этого этапа станет понятно, на каком уровне сейчас находятся договоренности и какие дальнейшие шаги необходимо осуществить для мирного урегулирования конфликта.

Напомним, что, по словам Рустема Умерова, 30 ноября и 1 декабря украинская делегация провела во Флориде ряд продуктивных встреч с американской стороной, достигнув заметного прогресса и договорившись о дальнейшей тесной координации.

Также Фокус писал, что 2 декабря Владимир Зеленский встретится с Уиткоффом в Ирландии перед его перед визитом к Путину