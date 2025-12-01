Умеров отчитался о работе в США: о чем договорились с американцами

30 ноября и 1 декабря украинская делегация в составе советника по нацбезопасности Рустема Умеров, начштаба генерала Андрей Гнатова, заместителя начальника военной разведки Вадима Скибицкого и заместителя главы МИД Сергея Кислицы встречалась провела ряд встреч.

Глава делегации Рустем Умеров заявил, что эти два дня во Флориде были "очень продуктивными".

"Нам удалось добиться значительного прогресса, хотя отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей доработке. Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт по продолжению этого процесса", – написал он.

По его словам, в данный момент готовится полный доклад по итогам обсуждений, который в скором времени будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Европе, куда сейчас отправляется переговорная группа.

Украинская делегация встретилась с американской в составе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и советника Трампа и зятя Джареда Кушнера. Во время беседы в помещении гольф-клуба Shell Bay в Майами (штат Флорида) обсуждался мирный план Трампа из 19 пунктов. Но больше всего внимания было уделено вопросу оккупированных Россией украинских территорий.

Стив Уиткофф 1 декабря провел дополнительную встречу с Рустемом Умеровым, а по дороге в Москву вместе с главой СНБО Украины он встретится с Владимиром Зеленским в Ирландии. Последний уже подтвердил о том, что их встреча сейчас готовится.

2 декабря Уиткофф отправится в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, их беседа запланирована на вторую половину дня.

Напомним, активизация переговоров началась 20-21 ноября после "слива" информации о мирном плане РФ и США из 28 пунктов.

В проекте плана говорилось о капитуляции Украины в обмен на прекращение огня и "гарантии безопасности от США", которые никак не прописывались.

После этого состоялась встреча американцев и украинцев в Женеве, во время которой план из 28 пунктов сузился до 19: какие позиции удалили, официально не сообщали.