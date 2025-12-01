Какой ключевой вопрос мирного плана США доминировал во Флориде: детали разговора тет-а-тет, — СМИ

Делегация Украины и Соединенных Штатов Америки встретились в помещении гольф-клуба Shell Bay в Майами (штат Флорида). Хотя в последней версии мирного плана США и РФ содержалось 19 пунктов, но переговоры сосредоточились на единственном вопросе, который касался оккупированных россиянами территорий. При этом после совместного разговора тайно пообщались двое переговорщиков Украины и США.

В целом переговоры по мирному плану США и РФ продолжались пять часов, рассказало медиа Axios. Сначала состоялся разговор в широком формате, в котором со стороны Вашингтон участвовали трое основных должностных лиц — спецпредставитель Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа и зять Джаред Кушнер. Со стороны Киева — четверо: советник по нацбезопасности Рустем Умеров, начштаба генерал. Андрей Гнатов, заместитель начальника военной разведки Вадим Скибицкий, заместитель главы МИД Сергей Кислица. Далее встречу сузили до формата "три на три". Основная тема переговоров — признание территорий, оккупированных РФ в течение 11 лет войны с Украиной.

Відео дня

Медиа пересказало детали мирных переговоров во Флориде со слов неназванных украинских и американских чиновников. После часового общения в широком формате перешли к формату "три на три" и говорили о том, какие территориальные предложения повезет Виткофф в Москву.

"Через час [после разговора в] широком формате встреча сузилась до трех чиновников с каждой стороны. Линия территориального контроля — практически единственный вопрос, который обсуждался, по словам двух украинских чиновников", — говорится в статье.

После разговора "три на три" состоялись переговоры "тет-а-тет" — секретное совещание между Виткоффом и Умеровым, написало Axios. О содержании этого разговора пока данных нет, но известно, что после него секретарь СНБО имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следующие шаги в переговорах — Уиткофф приедет в Москву в понедельник 1 декабря и во вторник 2 декабря встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники журналистов "выразили оптимизм" относительно итогов встречи во Флориде, подытожило медиа, напомнив, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Зеленским и Путиным только после "закрытия сделки".

Мирный план — что известно

Отметим, 1 декабря The Wall Street Journal привело другие детали переговоров во Флориде. Выяснилось, что еще один вопрос, кроме отказа от территорий, который беспокоил США, — это проведение выборов в Украине. Также отмечается, что так и не сформулировали гарантии безопасности США для украинцев и не ясно, как оформят признание территорий, оккупированных РФ.

Между тем активизация переговоров началась 20-21 ноября после "слива" информации о мирном плане РФ и США из 28 пунктов. В проекте плана говорилось о капитуляции Украины в обмен на прекращение огня и "гарантии безопасности от США", которые никак не прописывались. После этого состоялась встреча американцев и украинцев в Женеве, во время которой план из 28 пунктов сузился до 19: какие позиции удалили, официально не сообщали.

Напоминаем, 1 декабря медиа The Washington Post рассказало, какую выгоду получит Европа, если поддержит Украину в войне с РФ.