Уступки Путину ударят по карману: Европа сэкономит, если окажет помощь Украине, — NYP

По данным нового исследования под названием "Выбор Европы", проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю.

Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов, цитирует исследование NY Post.

"Недавний мирный план из 28 пунктов, предложенный администрацией Трампа, иллюстрирует настоятельную необходимость для Европы взять на себя инициативу и ответственность за дипломатические усилия по прекращению незаконной войны, которую ведет Россия", — говорится в исследовании, опубликованном Норвежским институтом международных отношений и консультантами Corisk.

Исследователи заявили, что администрация Трампа "оторвана от реальных проблем", и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.

В докладе предсказывается, что без увеличения военной поддержки Украины постепенная победа России может обойтись Европейскому Союзу в 1,8 триллиона долларов.

По мнению исследователей, при таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и хлынут в Европу, что обойдется правительствам в миллиарды долларов. Кремль усилит геополитическое преимущество России и может переключить внимание на Арктику или Прибалтику, увеличив расходы стран НАТО на оборону для обеспечения безопасности западных границ.

Однако, если Европейский союз сможет обеспечить до 972 миллиардов долларов в течение четырех лет на финансирование украинской армии, в докладе говорится, что решающая победа Киева вполне достижима. Эти средства позволят миллионам беженцев вернуться домой и стабилизировать ситуацию в регионе, привлекая иностранные инвестиции.

"В случае перманентного конфликта или победы России Украина будет нуждаться в постоянной поддержке, тогда как в случае военной победы Украины поддержка Запада со временем значительно сократится", — утверждают авторы.

Финансирование будет направлено на закупку дополнительных 8 миллионов беспилотников, 95 бригад и до 2500 новых боевых танков, а также другой техники. В докладе также предлагается найти необходимое финансирование за счет конфискации замороженных российских активов.

