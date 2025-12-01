Будут последствия для континента: Путин хочет устроить в Херсоне экологическую катастрофу, — СМИ

Россияне постоянно атакуют город ракетами и дронами, но сейчас хакеры нашли документы в служебной корреспонденции российского военного, которые свидетельствуют, что ВС РФ готовят масштабную экологическую катастрофу.

От хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия редакция "24 Канала" получила перехваченный боевой приказ, согласно которому подразделения российской армии готовятся к усилению масштабных военных преступлений в Херсоне. Документ найден в служебной корреспонденции военнослужащего 98 воздушно-десантной дивизии майора Алексея Яценко.

Переписка офицера свидетельствует о том, что Кремль хочет создать масштабную экологическую катастрофу, последствия которой ощутят на себе Турция, Румыния и Болгария.

Россияне планируют атаковать Херсон баллистическими ракетами Фото: 24 Канал

Координаты 10 объектов критической инфраструктуры Херсона, которые собираются атаковать россияне Фото: 24 Канал

Анализ переписки и облачного хранилища Яценко свидетельствует о том, что майор несет службу в оккупационном войске по мобилизации в составе 331 парашютно-десантного полка, который относится к 98 воздушно-десантной дивизии ВС РФ. До передислокации на Херсонщину эта дивизия долгое время участвовала в боях на Донбассе: под Часовым Яром и под Бахмутом. В начале осени 2025, полк в составе дивизии перебросили на Херсонское направление, о чем писали аналитики Института изучения войны.

Россияне хотят устроить экологическую катастрофу в Херсоне — подробности

Согласно документам с почты Яценко, оккупанты собираются форсировать Днепр и захватить микрорайон Корабел. Дело в том, что согласно советским картам, которыми пользуются российские захватчики, именно эта жилая застройка расположена на Карантинном острове.

Параллельно со штурмовыми действиями, россияне собираются усилить атаки по энергетической инфраструктуре, а также водоочистным сооружениям областного центра с помощью ударных БпЛА и баллистических ракет.

По данным аналитиков ISW, Россия не имеет достаточно сил для захвата Херсона. Впрочем, целью россиян является полное уничтожение критической инфраструктуры города, чтобы сделать его абсолютно непригодным для жизни. Это часть уже испытанного сценария и именно о таких планах предупреждала Херсонская ОВА еще в 2024 году.

После уничтожения россиянами Каховской ГЭС и из-за постоянных обстрелов, энергетическая и водоочистная система города работает на пределе возможностей. Уже сейчас неочищенные и условно очищенные канализационно-поверхностные сбросы превышают предельно допустимую концентрацию по минерализации хлоридами и фосфатами в 1,2 — 4,2 раза, говорится в научной статье Светланы Скок из Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Вода реки Днепр в зоне влияния херсонских стоков классифицируется как "очень грязная" и "чрезвычайно грязная".

Подтопление после разрушения Каховской ГЭС после разрушения Каховской ГЭС Фото: Соцсети

По оценкам экспертов, уничтожение Херсонской теплоэлектростанции и распределительных сетей энергетической инфраструктуры вызовет "эффект домино": отключение электропитания приведет к остановке электроснабжения помповых станций водозабора, канализационных помповых станций, а также очистных сооружений водопровода в течение считанных минут.

Уничтожение очистных сооружений Камышаны (мощностью 250 тысяч м³/сутки) повлечет за собой прямое попадание неочищенных стоков в реку Днепр. Прекращение биологической очистки будет означать сброс органики, патогенов и тяжелых металлов прямо в эстуарий Днепр-Буг.

Эстуарий Днепр-Буг — уникальная экосистема площадью более 800 км², где пресная вода Днепра смешивается с морской водой Черного моря. Это критическая зона для нерестилищ рыб, миграционных маршрутов морских видов, а также фильтрации воды природными биофильтрами (мидии, устрицы).

Последствия загрязнения могут привести к:

разрушение нерестилищ и потери поколения рыб;

гибели природных биофильтров (по данным ученых, после разрушения Каховской ГЭС низкая соленость и высокая токсичность вызвали уменьшение популяций мидий в некоторых локациях Черного моря на 50%);

токсического загрязнения донных отложений тяжелыми металлами, что по мнению экспертов является бомбой замедленного действия для экосистемы;

эвтрофикации (чрезмерного обогащения водоемов питательными веществами).

Последствия для Черного моря

Критическую роль во всеобъемлющих последствиях катастрофы играет близость Херсона к Черному морю. В 2023-м подрыв Каховской ГЭС уже вызвал серьезные убытки для акватории. Тогда ученые фиксировали резкое снижение солености воды и ее цветение из-за попадания большого количества микроорганизмов. Отравленные воды Днепра не попадут к российскому побережью или в оккупированный Крым. Система течений в Черном море формирует так называемые "очки Книповича": два циклических водотока, закрученные против часовой стрелки, в западной и восточной частях моря. Загрязненные токсинами воды понесет к побережью Румынии, Болгарии и Турции.

Российские дроны уже долетают до Румынии Фото: Олег Николенко/Facebook

И речь идет не только о стоках. В условиях высокой концентрации, феномен "черноморского цветения воды" приведет к развитию цианобактерий. В Черном море существует около двадцати видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Выбросы бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод являются одной из основных причин, провоцирующих цветение воды, а сами вспышки цветения имеют значительное негативное влияние на здоровье людей, вылов рыбы, аквакультуру и тому подобное.

Последствия экологической катастрофы, если Россия уничтожит очистные сооружения в Херсоне Фото: 24 Канал Последствия экологической катастрофы, если Россия уничтожит очистные сооружения в Херсоне Фото: 24 Канал

Токсины, выделяемые при цветении черноморской воды, могут повлечь значительные экономические потери в прибрежных странах. Основными причинами являются загрязнение морепродуктов, рост заболеваемости населения, банкротство и закрытие предприятий аквакультуры. Например, полный коллапс промышленного рыболовства может наступить в регионе уже через 2-3 года.

Все эти последствия рискуют получить не только Украина, но и государства-члены НАТО как часть "гибридной войны" РФ с Европейским Союзом.

Экологическая катастрофа — последствия на примере Румынии

В первую очередь пострадает союзник Украины Румыния, ведь прилегающий к дельте Дуная район моря получает загрязнение двумя путями: прямо из Дуная и морскими течениями из украинских вод:

Камбала, кефаль и бычки — виды, которые мигрируют из украинских вод, станут опасными для потребления из-за накопления тяжелых металлов в тканях рыбы. Из-за этого румынская отрасль рыболовства будет терять 50 — 100 миллионов евро ежегодно.

Пляжи будут загрязнены из-за появления токсичных водорослей и "красных приливов", что ударит по туризму и приведет к убыткам в 200 — 400 миллионов евро в год.

Будут полностью уничтожены мидиевые фермы, расположенные в дельте Дуная, поскольку эти моллюски фильтруют воду и накапливают в себе токсины. Экспорт мидий в Румынии специалисты оценивают в примерно 30 миллионов евро ежегодно.

Раньше Украина имела бы возможность спасти Черное море и соседние страны даже в такой чрезвычайной экологической ситуации. В случае массового сброса неочищенных канализационных стоков их можно было бы "разбавить" контролируемым выпуском воды из водохранилищ выше по течению. Однако, после разрушения российскими ракетными обстрелами Каховской ГЭС и повреждения плотины ДнепроГЭС в Запорожье это больше невозможно.

Военное командование и разведка еще не комментировали эту информацию.

Напомним, президент Украины был в Херсоне в третью годовщину освобождения города от российских захватчиков.

Также Херсон посетила голливудская суперзвезда Анджелина Джоли. Актриса поделилась впечатлениями от увиденного.