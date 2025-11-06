Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой визит в Херсон и Николаев

Голливудская актриса и амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, посетившая Украину, в частности Херсон и Николаев, поделилась впечатлениями от увиденного.

Визит 50-летней знаменитости стал полной неожиданностью для большинства украинцев, а случай в ТЦК и вовсе поднял градус интереса к ее приезду. Однако помимо ажиотажа и скандалов, Джоли выполняла важную миссию, сообщается на странице фонда Legacy Of War Foundation.

Во время нахождения в прифронтовых регионах актриса провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь в условиях постоянного присутствия беспилотников, угрозы обстрелов и наличия мин, из-за которых возвращаться в обширные районы небезопасно.

Анджелина Джоли пообщалась с украинскими детьми в Херсоне Фото: Legacy Of War Foundation

Джоли своими глазами увидела, как в некоторых районах города над дорогами общего пользования были установлены сетки, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от атак беспилотников.

Відео дня

"В ответ на постоянную угрозу медицинские и образовательные учреждения переместились в укрепленные подземные помещения, чтобы обеспечить лечение и обучение в условиях большей защищенности. Анджелина наблюдала за этой работой, которая служит напоминанием как о человеческой цене конфликта, так и о стойкости тех, кто продолжает его переживать", – рассказали в организации.

Звезда Голливуда была поражена стойкостью украинцев.

"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отказываются защищать мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают чувство смирения. После почти трех лет конфликта усталость очевидна, но также сильна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности начать новую жизнь", – заявила она.

По ее словам, жители Николаева и Херсона – "одни из многих сообществ, переживающих затяжные конфликты по всему миру, включая гражданское население Судана, Газы и Демократической Республики Конго".

Анджелина подчеркивает, что все люди в условиях войны переживают одно и то же: перемещение, потери и ежедневные усилия по сохранению достоинства.

"Дипломатия и защита мирных жителей не должны быть отброшены в жестокой борьбе оружия и технологий", – подчеркнула гостья.

Актриса выразила благодарность местным организациям и Legacy Of War Foundation за поддержку во время ее визита.

Визит Анджелины Джоли в Украину: что известно

5 ноября в соцсетях появилась информация, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Она никак не анонсировала свой визит, и о нем не знали даже украинские власти.

По дороге мужчину из кортежа Джоли забрали в ТЦК, а сети облетели кадры актрисы, которая отправилась вызволять его.

В Сухопутных силах объяснили детали мобилизации охранника, который по итогу оказался не охранником, а водителем. Его зовут Дмитрий, и он тренер из Кропивницкого, и он – офицер запаса. Его родственники раскрыли СМИ детали инцидента.

Тем временем соцсети взорвались мемами на тему Анджелины Джоли и ТЦК.