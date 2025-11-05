Анджелина Джоли приехала в Херсон, – соцсети (фото)

50-летняя американская актриса Анджелина Джоли якобы побывала в Херсоне. Знаменитость позирует на фото в бронежилете.

О визите голливудской суперзвезды сообщает местные паблики и новостные СМИ, в том числе канал "Реальный Херсон", однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Так, "Николаевский Ванек" пишет:

"Анджелина Джоли о*уенная. Не реклама, ниче такого, просто факт".

Telegram-каналы публикуют фото знаменитости, которая позирует в бронежилете и простой темной одежде. На другом фото она запечатлена с детьми в игровой комнате.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

По предварительным данным, актриса находится в Украине в рамках благотворительной программы помощи и уже посетила несколько медицинских учреждений.

В Херсонской областной военной администрации и Херсонской военной городской администрации по этому поводу тоже пока нет никаких комментариев.

Відео дня

Также нет пока информации о поездке в Украину и на странице Джоли. День назад она поделилась кадрами из Демократической Республики Конго, где. Среди прочего, она побывала на премьере картины "Муганга: Тот, кто лечит" в столице республики, Киншасе.

Ранее Анджелина Джоли уже была в Украине. Она приезжала во Львов и Борислав в конце апреля 2022 года.

Актриса посетила нашу страну, чтобы собственными глазами увидеть украинцев, сумевших убежать от смерти, и послушать их истории. Звезда разрыдалась во время общения со спасенными украинцами.

С самого начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины голливудская знаменитость выражала поддержку украинцам и помогала украинским беженцам через организацию ООН The UN Refugee Agency.

Позже стало известно, что актриса носит кольцо, подаренное ей во Львове.