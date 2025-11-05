Анджеліна Джолі приїхала в Херсон, — соцмережі (фото)

50-річна американська акторка Анджеліна Джолі нібито побувала в Херсоні. Знаменитість позує на фото в бронежилеті.

Про візит голлівудської суперзірки повідомляють місцеві пабліки та новинні ЗМІ, зокрема канал "Реальний Херсон", однак офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Так, "Николаевский Ванек" пише:

"Анджеліна Джолі о*уєнна. Не реклама, нічо такого, просто факт".

Telegram-канали публікують фото знаменитості, яка позує в бронежилеті та простому темному одязі. На іншому фото вона зображена з дітьми в ігровій кімнаті.

Фото: Соцсети

За попередніми даними, акторка перебуває в Україні в межах благодійної програми допомоги і вже відвідала кілька медичних закладів.

У Херсонській обласній військовій адміністрації та Херсонській військовій міській адміністрації з цього приводу теж поки що немає жодних коментарів.

Також немає поки що інформації про поїздку в Україну і на сторінці Джолі. День тому вона поділилася кадрами з Демократичної Республіки Конго, де, зокрема, вона побувала на прем'єрі картини "Муганга: Той, хто лікує" в столиці республіки, Кіншасі.

Раніше Анджеліна Джолі вже була в Україні. Вона приїжджала до Львова та Борислава наприкінці квітня 2022 року.

Акторка завітала до нашої країни, щоб на власні очі побачити українців, які зуміли втекти від смерті, та послухати їхні історії. Зірка розридалася під час спілкування з врятованими українцями.

Від самого початку повномасштабної російської воєнної агресії на території України голлівудська знаменитість висловлювала підтримку українцям і допомагала українським біженцям через організацію ООН The UN Refugee Agency.

Пізніше стало відомо, що акторка носить каблучку, подаровану їй у Львові.