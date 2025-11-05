Анджелина Джоли в Херсоне: в соцсетях пишут, что ее охранника забрали в ТЦК (фото)

В сети активно обсуждается момент с якобы "бусификацией" одного из охранников голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая, как утверждается, лично отправилась вызволять мужчину.

Кадры, на которых актриса якобы выходит после беседы с военными из здания Первого отдела Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Южноукраинске, облетели новостные паблики, однако "ТСН" заявляет, что официальная информация отличается от того, что публикуют в соцсетях.

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Относительно ее телохранителя — это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили для посещения ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", — сообщают журналисты со ссылкой на высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск ВСУ

Анджелина Джоли в Украине: как звезда попала в ТЦК

Как сообщает "Укринформ", ночью при въезде в город на блокпосту остановили два больших джипа.

"У одного из мужчин были проблемы с документами. Он обратился к представителю Нацгвардии, мол, отпустите, я везу важного человека – миротворца. Но тот ответил, что ему все равно, кого он везет: без документов в ТЦК. Мужчину забрали, а весь кортеж, в том числе и авто Джоли, поехал следом. Его долго не отпускали из ТЦК — даже звонили по телефону в Офис президента, пока решали ситуацию. В конце концов, в центр лично зашла Анджелина Джоли, чтобы его освободили", – говорится в публикации.

Авторы уточнили, что актриса приехала в Херсон, и именно по дороге туда случился этот инцидент.

Скандал с охранником Анджелины Джоли: в ТЦК начали проверку

В свою очередь активист Дмитрий Денисюк со ссылкой на свои источники пишет, что в Южноукраинске в ТЦК начали проверку из-за утечки видео, связанных с задержанием охранника, сопровождавшего Анджелину Джоли во время ее визита.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства и лица, имеющие отношение к распространению видео. По предварительной информации, проверка охватывает как работников ТЦК, так и посторонних, которые могли иметь доступ к записям", – написал он.

Анджелина Джоли в ТЦК: версия про "туалет" вызывает скепсис

В свою очередь "Николаевский Ванек" добавил деталей в общую историю.

"ТЦК мне сообщают, что гражданин Украины, которого они отправили на ВВК не является ни ее охранником, ни водителем. Поехал на ВВК он добровольно. Верить в эту версию или нет — это уже оставляю вам. В списке конвоя Джоли его действительно почему-то нет. Из ТЦК его никто не забирал — он все еще проходит ВВК и ждет своего личного дела (по сути находится в ТЦК). Каким образом он оказался в этом конвое, пока что неизвестно, его версию тут публиковать не буду. Каким образом уважаемые господа по линии ТЦК и ДПСУ (при пересечении границы) не сообщают выше о визите такой реально важной личности по территории нашей страны, мне неизвестно", – пишет он.

Автор также поставил под сомнение объяснение про "туалет"

"Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно — версию ТЦК что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты), публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована — то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит. У вас было вагон и маленькая тележка времени доложить, что произошла ситуация такая и такая, по итогу вы начали что-то докладывать (по сути бред) исключительно после медийного резонанса", – подчеркнул автор.

Охранник Анджелины Джоли: версия Сухопутных войск

УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках пишет, что 4 ноября 2025 во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска работники Вознесенского РТЦК и СП и полицейские выяснили, что у водителя (а не охранника) в составе группы голливудской актрисы, гражданина Украины П. 1992 рождения, отсутствуют военно-учетные документы.

"Его провели в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что гражданин является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет. Мужчина в качестве водителя находился в составе группы, сопровождавшей актрису Анджелину Джоли. На момент выяснения всех обстоятельств эта группа находилась рядом. Когда были установлены все обстоятельства, актриса продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители не влияли на работу сотрудников ТЦК", – рассказали журналистам. Сейчас мужчина готовится к военной службе по мобилизации

Напомним, о визите Джоли в Херсон первыми сообщили соцсети. Она посетила детскую больницу и роддом. Местные власти вручили голливудской суперзвезде подарок.