Анджелина Джоли получила памятный жетон "Херсон" (видео)

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько передал актрисе и гуманитарной активистке Анджелине Джоли памятный жетон "Херсон". Изделие создано в честь города-героя как символ мужества его жителей и веры в восстановление мирной жизни.

Вручение жетона

Памятный жетон создан в честь несокрушимости города и его жителей. Он символизирует силу, стойкость и веру в мирное будущее.

На одной стороне изображена известная городская арка с надписью "Херсон", колоски пшеницы и ласточки, олицетворяющие плодородие земли, труд жителей и надежду на возвращение домой. Рядом с аркой изображен флаг Украины — символ свободы и единства государства.

На обратной стороне отчеканен кинотеатр "Украина", который во время оккупации стал знаком сопротивления и мужества горожан. Над изображением — солнце, волны Днепра и птицы, символизирующие продолжение жизни и стремление к миру. Завершает композицию надпись "Херсон — Город-Герой".

