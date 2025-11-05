Анджеліна Джолі отримала пам'ятний жетон "Херсон" (відео)

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько передав акторці та гуманітарній активістці Анджеліні Джолі пам’ятний жетон "Херсон". Виріб створено на честь міста-героя як символ мужності його мешканців і віри у відновлення мирного життя.

Як повідомляє Telegram-канал Ukraine context, начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив Анджеліні Джолі пам’ятний жетон "Херсон". Подарунок став виразом вдячності за підтримку України та нагадуванням про стійкість херсонців, які пережили окупацію.

Вручення жетону

Пам’ятний жетон створено на честь незламності міста та його мешканців. Він символізує силу, стійкість і віру у мирне майбутнє.

На одному боці зображено відому міську арку з написом "Херсон", колоски пшениці та ластівок, що уособлюють родючість землі, працю жителів і надію на повернення додому. Поруч з аркою зображено прапор України — символ свободи та єдності держави.

На зворотному боці викарбувано кінотеатр "Україна", який під час окупації став знаком спротиву та мужності містян. Над зображенням — сонце, хвилі Дніпра та птахи, що символізують продовження життя і прагнення до миру. Завершує композицію напис "Херсон — Місто-Герой".

Як повідомляв Фокус, 50-річна американська акторка Анджеліна Джолі приїхала в Херсон. Знаменитість позувала на фото в бронежилеті.

Фокус також писав, що раніше Анджеліна Джолі вже була в Україні. Вона приїжджала до Львова та Борислава наприкінці квітня 2022 року.