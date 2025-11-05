Анджеліна Джолі в Херсоні: у соцмережах пишуть, що її охоронця забрали до ТЦК (фото)

У мережі активно обговорюють момент із нібито "бусифікацією" одного з охоронців голлівудської актриси Анджеліни Джолі, яка, як стверджується, особисто вирушила визволяти чоловіка.

Кадри, на яких акторка нібито виходить після бесіди з військовими з будівлі Першого відділу Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Южноукраїнську, облетіли новинні пабліки, однак "ТСН" заявляє, що офіційна інформація відрізняється від того, що публікують у соцмережах.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК і СП. Заїхала і попросилася в туалет. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Насильно його ніхто не затримував. Його запросили для відвідування ТЦК і СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Усе в межах закону", — повідомляють журналісти з посиланням на високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Відео дня

Анджеліна Джолі в Україні: як зірка потрапила в ТЦК

Як повідомляє "Укрінформ", уночі під час в'їзду в місто на блокпосту зупинили два великі джипи.

"В одного з чоловіків були проблеми з документами. Він звернувся до представника Нацгвардії, мовляв, відпустіть, я везу важливу людину — миротворця. Але той відповів, що йому все одно, кого він везе: без документів у ТЦК. Чоловіка забрали, а весь кортеж, зокрема й авто Джолі, поїхав слідом. Його довго не відпускали з ТЦК — навіть телефонували до Офісу президента, поки вирішували ситуацію. Зрештою, до центру особисто зайшла Анджеліна Джолі, щоб його звільнили", — ідеться в публікації.

Автори уточнили, що актриса приїхала до Херсона, і саме дорогою туди трапився цей інцидент.

Скандал з охоронцем Анджеліни Джолі: у ТЦК почали перевірку

Зі свого боку активіст Дмитро Денисюк із посиланням на свої джерела пише, що в Южноукраїнську в ТЦК почали перевірку через витік відео, пов'язаних із затриманням охоронця, який супроводжував Анджеліну Джолі під час її візиту.

"Наразі встановлюються обставини та особи, які мають відношення до поширення відео. За попередньою інформацією, перевірка охоплює як працівників ТЦК, так і сторонніх, які могли мати доступ до записів", — написав він.

Анджеліна Джолі в ТЦК: версія про "туалет" викликає скепсис

Зі свого боку "Миколаївський Ваньок" додав деталей до загальної історії.

"ТЦК мені повідомляють, що громадянин України, якого вони відправили на ВЛК, не є ні її охоронцем, ні водієм. Поїхав на ВВК він добровільно. Вірити в цю версію чи ні — це вже залишаю вам. У списку конвою Джолі його дійсно чомусь немає. З ТЦК його ніхто не забирав — він усе ще проходить ВЛК і чекає на свою особову справу (по суті перебуває в ТЦК). Яким чином він опинився в цьому конвої, поки що невідомо, його версію тут публікувати не буду. Яким чином шановні панове по лінії ТЦК і ДПСУ (під час перетину кордону) не повідомляють вище про візит такої реально важливої особи територією нашої країни, мені невідомо", — пише він.

Автор також поставив під сумнів пояснення про "туалет"

"Що саме робила Джолі в ТЦК мені невідомо — версію ТЦК що я почув (а ви вже прочитали про туалети), публікувати не буду. Якщо цю їхню версію буде (вже) опубліковано — то можете пакувати валізи на вихід з посад, бо в цю маячню божевільного ніхто не повірить. У вас було вагон і маленький візок часу доповісти, що сталася ситуація така й така, у підсумку ви почали щось доповідати (по суті маячню) виключно після медійного резонансу", — підкреслив автор.

Охоронець Анджеліни Джолі: версія Сухопутних військ

УНІАН із посиланням на джерела в Сухопутних військах пише, що 4 листопада 2025 року під час перевірки на блокпосту біля Южноукраїнська працівники Вознесенського РТЦК та СП і поліцейські з'ясували, що у водія (а не охоронця) у складі групи голлівудської актриси, громадянина України П. 1992 року народження, відсутні військово-облікові документи.

"Його провели до ТЦК для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Під час перевірки з'ясувалося, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. Чоловік як водій перебував у складі групи, що супроводжувала актрису Анджеліну Джолі. На момент з'ясування всіх обставин ця група перебувала поруч. Коли було встановлено всі обставини, акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники не впливали на роботу співробітників ТЦК", — розповіли журналістам. Наразі чоловік готується до військової служби за мобілізацією

Нагадаємо, про візит Джолі до Херсона першими повідомили соцмережі. Вона відвідала дитячу лікарню та пологовий будинок. Місцева влада вручила голлівудській суперзірці подарунок.