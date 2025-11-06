Анджеліна Джолі вперше прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва

Голлівудська акторка та амбасадор доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі, яка відвідала Україну, зокрема Херсон і Миколаїв, поділилася враженнями від побаченого.

Візит 50-річної знаменитості став повною несподіванкою для більшості українців, а випадок у ТЦК і зовсім підняв градус інтересу до її приїзду. Однак крім ажіотажу і скандалів, Джолі виконувала важливу місію, повідомляється на сторінці фонду Legacy Of War Foundation.

Під час перебування в прифронтових регіонах акторка провела час із медичним персоналом, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя в умовах постійної присутності безпілотників, загрози обстрілу та наявності мін, через які повертатися у великі райони небезпечно.

Анджеліна Джолі поспілкувалася з українськими дітьми в Херсоні Фото: Legacy Of War Foundation

Джолі на власні очі побачила, як у деяких районах міста над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб забезпечити хоч якийсь захист від атак безпілотників.

"У відповідь на постійну загрозу медичні та освітні заклади перемістилися в укріплені підземні приміщення, щоб забезпечити лікування та навчання в умовах більшої захищеності. Анджеліна спостерігала за цією роботою, яка слугує нагадуванням як про людську ціну конфлікту, так і про стійкість тих, хто продовжує його переживати", — розповіли в організації.

Зірка Голлівуду була вражена стійкістю українців.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відмовляються захищати мирних жителів, їхня сила і взаємна підтримка викликають почуття смирення. Після майже трьох років конфлікту втома очевидна, але також сильна і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру і можливості почати нове життя", — заявила вона.

За її словами, жителі Миколаєва та Херсона — "одні з багатьох спільнот, які переживають затяжні конфлікти в усьому світі, включно з цивільним населенням Судану, Гази та Демократичної Республіки Конго".

Анджеліна підкреслює, що всі люди в умовах війни переживають одне й те саме: переміщення, втрати та щоденні зусилля зі збереження гідності.

"Дипломатія і захист мирних жителів не повинні бути відкинуті в жорстокій боротьбі зброї і технологій", — підкреслила гостя.

Актриса висловила подяку місцевим організаціям і Legacy Of War Foundation за підтримку під час її візиту.

Візит Анджеліни Джолі в Україну: що відомо

5 листопада в соцмережах з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі приїхала до Херсона. Вона ніяк не анонсувала свій візит, і про нього не знала навіть українська влада.

Дорогою чоловіка з кортежу Джолі забрали в ТЦК, а мережі облетіли кадри актриси, яка вирушила визволяти його.

У Сухопутних силах пояснили деталі мобілізації охоронця, який у підсумку виявився не охоронцем, а водієм. Його звуть Дмитро, і він тренер із Кропивницького, і він — офіцер запасу. Його родичі розкрили ЗМІ деталі інциденту.

Тим часом соцмережі вибухнули мемами на тему Анджеліни Джолі і ТЦК.