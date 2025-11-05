Охранник Джоли и ТЦК: визит голливудской звезды в Херсон уже спровоцировал волну мемов

Анджелина Джоли вновь посетила Украину. Но на этот раз с приключениями. В сети распространялась информация, что охранники актрисы задержали работники ТЦК и СП, а она его якобы "вызволяла".

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, который постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Об этом 5 ноября сообщили местные паблики и отметили, что Джоли не выбирала какой-то "осторожный маршрут", а посещала "очень опасные участки фронта, хотя могла этого не делать". Но кроме этого выяснилось, что охранника актрисы задержали ТЦК и СП. Теперь в сети распространяются мемы не только о визите Джоли, но и о реалиях жизни в Украине с которыми она столкнулась. Фокус собрал лучшие.

В сети отдали должное мужеству актрисы, которая не побоялась прибыть в Херсон.

Фото: Соцсети

Но и пошутили о задержании ее охранника и визите Джоли в ТЦК

Визит Джоли в Украину спровоцировал мемы

Во время визита известной актрисы Анджелины Джоли в Украину водителя в составе ее группы забрали в территориальный центр комплектования для выяснения статуса военнообязанного.

В командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщили, что это произошло 4 ноября во время проверки лиц на блокпосту возле города Южноукраинск. А потом проинформировали, что во время проверки выяснилось, что гражданин является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет. И сейчас гражданин П. готовится к военной службе по мобилизации. Это и стало поводом для мемов с Джоли и ее бывшим мужем Брэдом Питтом.

Фото: Соцсети

Также пошутили о прошлом визите Джоли в Украину, когда она посетила Львов.

Фото: Соцсети

Визит Джоли во Львов также вспомнили в мемах

Напомним, Анджелина Джоли посетила Херсон. По данным местных пабликов и СМИ, звезда побывала в медучреждениях города, в частности, была в роддоме и детской больнице. Визит был организован в рамках программы благотворительной помощи.

А начальник Херсонской МВА вручил Анджелине Джоли памятный коин "Херсон". На нем изображена стела на въезде в город и площадь Свободы, где херсонцы собирались на митинги во время оккупации.