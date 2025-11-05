Охоронець Джолі та ТЦК: візит голівудської зірки до Херсона вже спровокував хвилю мемів
Анджеліна Джолі знов відвідала Україну. Але цього разу із пригодами. У мережі поширювалася інформація, що охоронця акторки затримали працівники ТЦК та СП, а вона його нібито "визволяла".
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон, який постійно зазнає обстрілів із боку російських окупантів. Про це 5 листопада повідомили місцеві пабліки та зауважили, що Джолі не вибирала якийсь "обережний маршрут", а відвідувала "дуже небезпечні ділянки фронту, хоча могла цього не робити". Але окрім цього з'ясувалось, що охоронця акторки затримали працівники ТЦК та СП. Тепер в мережі ширяться меми не тільки про візит Джолі, а й про реалії життя в Україні, із якими вона зіткнулась. Фокус зібрав найкращі.
У мережі віддали належне мужності акторки, яка не побоялась прибути до Херсона.
Але і пожартували про затримання її охоронця та візит Джолі до ТЦК.
Під час візиту відомої акторки Анджеліни Джолі в Україну водія у складі її групи забрали до територіального центру комплектування для з'ясування статусу військовозобов'язаного.
У командуванні Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що це сталось 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ. А потім поінформували, що під час перевірки з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. І нині громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією. Це і стало приводом до мемів із Джолі та її колишнім чоловіком Бредом Піттом.
Також пошуткували про минулий візит Джолі до України, коли вона відвідала Львів.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала Херсон. За даними місцевих пабліків і ЗМІ, зірка побувала в медустановах міста, зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні. Візит було організовано в межах програми благодійної допомоги.
А начальник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам'ятний коїн "Херсон". На ньому зображено стелу на в'їзді до міста та площа Свободи, де херсонці збиралися на мітинги під час окупації.