Охоронець Джолі та ТЦК: візит голівудської зірки до Херсона вже спровокував хвилю мемів

Анджеліна Джолі знов відвідала Україну. Але цього разу із пригодами. У мережі поширювалася інформація, що охоронця акторки затримали працівники ТЦК та СП, а вона його нібито "визволяла".

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон, який постійно зазнає обстрілів із боку російських окупантів. Про це 5 листопада повідомили місцеві пабліки та зауважили, що Джолі не вибирала якийсь "обережний маршрут", а відвідувала "дуже небезпечні ділянки фронту, хоча могла цього не робити". Але окрім цього з'ясувалось, що охоронця акторки затримали працівники ТЦК та СП. Тепер в мережі ширяться меми не тільки про візит Джолі, а й про реалії життя в Україні, із якими вона зіткнулась. Фокус зібрав найкращі.

У мережі віддали належне мужності акторки, яка не побоялась прибути до Херсона.

Фото: Соцмережі

Але і пожартували про затримання її охоронця та візит Джолі до ТЦК.

Візит Джолі до України спровокував меми

Під час візиту відомої акторки Анджеліни Джолі в Україну водія у складі її групи забрали до територіального центру комплектування для з'ясування статусу військовозобов'язаного.

У командуванні Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що це сталось 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ. А потім поінформували, що під час перевірки з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. І нині громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією. Це і стало приводом до мемів із Джолі та її колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Фото: Соцмережі

Також пошуткували про минулий візит Джолі до України, коли вона відвідала Львів.

Фото: Соцмережі

Візит Джолі до Львова також згадали у мемах

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала Херсон. За даними місцевих пабліків і ЗМІ, зірка побувала в медустановах міста, зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні. Візит було організовано в межах програми благодійної допомоги.

А начальник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам'ятний коїн "Херсон". На ньому зображено стелу на в'їзді до міста та площа Свободи, де херсонці збиралися на мітинги під час окупації.