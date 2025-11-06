"Въехала в страну пешком": Джоли не предупреждала украинские власти о визите, — Politico

Американская актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину тайно и не сообщала украинским властям о своем намерении посетить страну.

Украинскую границу обладательница оскара пересекла пешком, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

"Джоли не проинформировала украинское правительство о своем намерении посетить страну и что она въехала в страну пешком", — говорится в материале.

В Сухопутных силах отметили Politico, что СМИ распространяют искаженную информацию о мобилизации ее охранника, но не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности случившегося.

"Информация, которая распространяется в СМИ, является искаженной, сейчас идет расследование и выясняются все обстоятельства", — пояснили в Сухопутных войсках.

В областном ТЦК в Николаеве подтвердили задержание, заявив, что водитель Джоли является военным резервистом и получил приказ явиться на военную переподготовку.

Пока неизвестно, мужчину сразу же отправили на переподготовку, или он должен будет появиться позже.

Представитель Джоли отказался комментировать эту информацию.

Напомним, 5 ноября в соцсетях появилась информация, что Анджелина Джоли приехала в Херсон.

Впоследствии появилась информация, что охранника Анджелины Джоли забрали в ТЦК.