"Въехала в страну пешком": Джоли не предупреждала украинские власти о визите, — Politico
Американская актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину тайно и не сообщала украинским властям о своем намерении посетить страну.
Украинскую границу обладательница оскара пересекла пешком, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
"Джоли не проинформировала украинское правительство о своем намерении посетить страну и что она въехала в страну пешком", — говорится в материале.
В Сухопутных силах отметили Politico, что СМИ распространяют искаженную информацию о мобилизации ее охранника, но не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности случившегося.
"Информация, которая распространяется в СМИ, является искаженной, сейчас идет расследование и выясняются все обстоятельства", — пояснили в Сухопутных войсках.
В областном ТЦК в Николаеве подтвердили задержание, заявив, что водитель Джоли является военным резервистом и получил приказ явиться на военную переподготовку.
Пока неизвестно, мужчину сразу же отправили на переподготовку, или он должен будет появиться позже.
Представитель Джоли отказался комментировать эту информацию.
Напомним, 5 ноября в соцсетях появилась информация, что Анджелина Джоли приехала в Херсон.
Впоследствии появилась информация, что охранника Анджелины Джоли забрали в ТЦК.