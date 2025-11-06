"В'їхала в країну пішки": Джолі не попереджала українську владу про візит, — Politico

Американська акторка Анджеліна Джолі прибула в Україну таємно та не повідомляла українську владу про свій намір відвідати країну.

Український кордон володарка оскара перетнула пішки, пише Politico з посиланням на власні джерела.

"Джолі не поінформувала український уряд про свій намір відвідати країну і що вона в'їхала в країну пішки", — йдеться у матеріалі.

У Сухопутних силах зазначили Politico, що ЗМІ поширюють перекручену інформацію про мобілізацію її охоронця, але не можуть ні підтвердити, ні спростувати подробиці того, що сталося.

"Інформація, яка поширюється в ЗМІ, є спотвореною, наразі триває розслідування і з'ясовуються всі обставини", — пояснили у Сухопутних військах.

В обласному ТЦК в Миколаєві підтвердили затримання, заявивши, що водій Джолі є військовим резервістом і отримав наказ з'явитися на військову перепідготовку.

Наразі невідомо, чи чоловіка одразу ж відправили на перепідготовку, чи він повинен буде з'явитися пізніше.

Представник Джолі відмовився коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 5 листопада у соцмережах з'явилась інформація, що Анджеліна Джолі приїхала до Херсону.

Згодом з'явилась інформація, що охоронця Анджеліні Джолі забрали до ТЦК.