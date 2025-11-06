Мужчину из кортежа Джоли забрали в ТЦК: его брат и девушка раскрыли СМИ новые детали

Водителем в кортеже американской актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли был тренер из Кропивницкого Дмитрий. Его брат Евгений Пищиков рассказал, что мужчина не был объявлен в розыск и в этом году уже проходил ВВК.

5 ноября в Николаевской области остановили кортеж Джоли и забрали в ТЦК тренера по боевому самбо. Евгений сообщил "Суспільному", что Дмитрий не служил в армии, но закончил так называемую военную кафедру.

"Ехали в кортеже, но он не охранник. Он как сопровождение был, как волонтер ехал с ним", — пояснил брат мужчины.

Он заверил, что проблем с документами у Дмитрия не было.

"Он не в розыске. Имеет заболевание спины. ВВК имеет 2025 года. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", — уточнил Евгений.

Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая поделилась с журналистами, что телефон тренера выключен.

Відео дня

"Он мне вчера позвонил по телефону. Сказал, что находится в Николаевской области в ТЦК. Что его задержали. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" — это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника", — рассказала она.

Однако источники издания в Сухопутных войсках передали, что один из водителей кортежа имел проблемы с военно-учетными документами, и его попросили проехать в Южноукраинский ТЦК.

Водителя из кортежа Джоли забрали в ТЦК: что уже известно

Накануне, 5 ноября, вместе с новостями о визите Анджелины Джоли в Херсон появились кадры, на которых она якобы выходит из ТЦК. В ТСН информировали, что актриса действительно побывала в военкомате, но об освобождении кого-то речь не шла, а ее охранника, который является офицером запаса, насильно не задерживали и отпустили после установления личности.

В сети сообщалось, что весь кортеж поехал вслед за мужчиной, которого из-за проблем с документами забрали в ТЦК. Авторы контента отмечали, что якобы даже звонили в Офис президента и Джоли лично зашла в ТЦК, чтобы освободить украинца.

Активист Дмитрий Денисюк передал, что в ТЦК начали проверку из-за утечки видео. В то же время известный блогер "Николаевский Ванек" передал, что мужчину из кортежа отправили с его согласия на ВВК, и ни охранником, ни водителем он не был.

В УНИАН со ссылкой на Сухопутные войска отметили, что мужчина таки был водителем и не имел при себе военно-учетных документов. Это выяснили во время проверки на блокпосту, поэтому украинца провели в ТЦК. Проверка показала, что он — офицер запаса, и подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет.

Вся группа находилась с ним, но после выяснения обстоятельств Джоли якобы отправилась дальше по плану. Собеседники агентства заверили, что она или ее представители не влияли на работу ТЦК, а водитель готовится к военной службе по мобилизации.

Напомним, на фото в соцсетях, которые опубликовали 6 ноября, американская актриса Анджелина Джоли позирует в бронежилете. Сообщалось, что она приехала в Херсон в рамках благотворительной программы помощи и посетила несколько медицинских учреждений. Местные власти не давали официальных комментариев относительно внезапного визита кинозвезды.

В Politico со ссылкой на собственные источники сообщили, что Джоли не информировала правительство о своем визите и пересекла границу пешком. Представитель Джоли отказался от комментариев относительно вероятного задержания мужчины из ее кортежа.