Чоловіка з кортежу Джолі забрали в ТЦК: його брат і дівчина розкрили ЗМІ нові деталі

Водієм у кортежі американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі був тренер з Кропивницького Дмитро. Його брат Євген Пищиков розповів, що чоловік не був оголошений у розшук і цього року вже проходив ВЛК.

5 листопада у Миколаївській області зупинили кортеж Джолі і забрали у ТЦК тренера з бойового самбо. Євген повідомив "Суспільному", що Дмитро не служив у війську, але закінчив так звану військову кафедру.

"Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він як супровід був, як волонтер їхав з ним", — пояснив брат чоловіка.

Він запевнив, що проблем з документами у Дмитра не було.

"Він не в розшуку. Має захворювання спини. ВЛК має 2025 року. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", — уточнив Євген.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька поділилась з журналістами, що телефон тренера вимкнений.

"Він мені вчора зателефонував. Сказав, що перебуває в Миколаївській області в ТЦК. Що його затримали. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта", — розповіла вона.

Однак джерела видання у Сухопутних військах передали, що один з водіїв кортежу мав проблеми з військово-обліковими документами, і його попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК.

Водія з кортежу Джолі забрали у ТЦК: що вже відомо

Напередодні, 5 листопада, разом з новинами про візит Анджеліни Джолі у Херсон з’явились кадри, на яких вона нібито виходить з ТЦК. У ТСН інформували, що акторка дійсно побувала у військкоматі, але про визволення когось не йшлося, а її охоронця, який є офіцером запасу, насильно не затримували й відпустили після встановлення особи.

У мережі повідомлялось, що весь кортеж поїхав слідом за чоловіком, якого через проблеми з документами забрали у ТЦК. Автори контенту зазначали, що нібито навіть телефонували в Офіс президента і Джолі особисто зайшла у ТЦК, щоб звільнити українця.

Активіст Дмитро Денисюк передав, що у ТЦК розпочали перевірку через витік відео. Водночас відомий блогер "Миколаївський Ваньок" передав, що чоловіка з кортежу відправили за його згодою на ВЛК, і ані охоронцем, ані водієм він не був.

В УНІАН з посиланням на Сухопутні війська зауважили, що чоловік таки був водієм і не мав при собі військово-облікових документів. Це з’ясували під час перевірки на блокпосту, тому українця провели до ТЦК. Перевірка показала, що він — офіцер запасу, і підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має.

Уся група перебувала з ним, але після з’ясування обставин Джолі нібито вирушила далі за планом. Співрозмовники агентства запевнили, що вона або її представники не впливали на роботу ТЦК, а водій готується до військової служби за мобілізацією.

Нагадаємо, на фото у соцмережах, які опублікували 6 листопада, американська акторка Анджеліна Джолі позує у бронежилеті. Повідомлялося, що вона приїхала у Херсон в межах благодійної програми допомоги і відвідала кілька медичних закладів. Місцева влада не давала офіційних коментарів щодо раптового візиту кінозірки.

У Politico з посиланням на власні джерела повідомили, що Джолі не інформувала уряд про свій візит і перетнула кордон пішки. Представник Джолі відмовився від коментарів щодо ймовірного затримання чоловіка з її кортежу.