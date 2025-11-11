"Оккупанты сбежали отсюда": Зеленский и "Мадяр" посетили Херсон в годовщину освобождения (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Силы беспилотных систем Роберт Бровди записали видеообращение из Херсона. 11 ноября город отмечает третью годовщину освобождения от российских оккупантов.

"Сегодня в Херсоне. Уже третья годовщина освобождения города от россиян — оккупанты сбежали отсюда, и мы помним, как смелость наших людей сделала это, как украинские флаги вернулись в город — город Херсон. Я благодарю каждого нашего воина, кто сражался ради Херсона, каждого, кто защищает этот прекрасный город сейчас — жизнь наших людей", — заявил Зеленский 11 ноября.

Он сообщил, что провел в Херсоне совещание "со всеми, кто отвечает за безопасность". По его словам, также присутствовали военнослужащие из Сил беспилотных систем.

"Определили, что надо дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза. Определил, что наши Силы беспилотных систем, Птицы Мадьяра и другие подразделения увеличат здесь способности. Именно способности защиты. Важно все это реализовать. Определили задачи для защиты дорог, логистики — чиновники помогут", — отметил президент.

Відео дня

Также видео из Херсона опубликовал командующий СБС "Мадяр", назвав его любимым городом и пожелав сил его жителям.

"Отдельные ощущения, тяжелые воспоминания, радость, но боль: две долгих и тяжелых ротации ПМ на Херсонском направлении (апрель-ноябрь 2022 г. и 10 изнурительных месяцев 2023-24 гг). Дальше будет..." — добавил Бровди.

Напомним, 11 ноября 2022 года — день освобождения Херсона от российской оккупации. Фокус вспомнил, какие решения украинского командования привели к успешной спецоперации и какие ошибки допустил враг.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описал Фокусу операцию по освобождению как стратегический шедевр истощения врага. По его оценке, правобережная Херсонщина превратилась в гигантскую "Чернобаевку" для ВС РФ.