Годовщина освобождения Херсона: как Украина превратила логистику врага в его же поражение

11 ноября 2022 года Херсон вернулся в Украину — без драматического штурма, но с методичным "удушением" вражеской логистики. Фокус рассказывает, как операция ВСУ превратила освобождение города в образец асимметричной войны, изменила ход кампании на юге и стала эталоном украинской стратегии.

Этот день, 11 ноября 2022 года, вошел в историю как день освобождения Херсона — единственного областного центра, захваченного российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения. Операция Вооруженных Сил Украины стала образцом асимметричной войны: без прямого штурма города, но с методичным истощением врага, что вынудило его к хаотичному отступлению. Этот успех, по оценкам экспертов, не только вернул контроль над ключевым логистическим узлом на Днепре, но и продемонстрировал устойчивость украинской обороны в условиях ограниченных ресурсов.

Захват Херсона и контрнаступление ВСУ

24 февраля 2022 года колонны оккупантов двинулись из оккупированного Крыма, а уже 2 марта Херсон пал после неравного боя в Сиреневом парке, где тероборона с легким вооружением сдерживала врага. Оккупанты установили режим террора: массовые депортации в РФ, пытки активистов, русификация. Экс-мэр Владимир Сальдо стал гауляйтером, а в сентябре регион аннексировали у Москвы.

Контрнаступление ВСУ началось летом 2022-го. По хронике событий первые успехи пришлись на август: освобождены 46 населенных пунктов, включая Осокоровку и Добрянку. Ключевую роль сыграли системы HIMARS: удары по складам боеприпасов в Новой Каховке и Чернобаевке (что стало мемом для истощения россиян) парализовали логистику. В сентябре-октябре давление усилилось: ВСУ продвигались на 40 км, освободив 211 сел на площади 5700 кв.км. Россияне, потеряв мосты через Днепр (Антоновский и Дарьевский), начали "эвакуацию" — фактически панику, вывозя военных и технику.

Операция продолжалась с сентября, как сообщил Главком Валерий Залужный. 9 ноября командующий войсками РФ Сергей Суровикин доложил о "переходе к обороне" на левом берегу, сигнализируя об отступлении. Рано утром 11 ноября украинские разведчики зафиксировали пустые позиции: оккупанты сбежали через понтонные переправы, оставив минные ловушки и разрушения. Вход ВСУ в Херсон стал триумфом: тысячи жителей с флагами встретили воинов на площади Свободы, распевая "Червону калину" — запрещенную оккупантами песню.

Для херсонцев это было "дыхание свободы" после девяти месяцев террора.

12 ноября заработали Военные администрации, СБУ и Нацполиция, началось разминирование. Освобождение имело стратегические последствия: РФ потеряла плацдарм для наступления на Одессу, а ВСУ сконцентрировали силы на других фронтах. Мир отреагировал солидарно: НАТО и Турция признали победу Украины.

Три года спустя Херсон стоит под обстрелами, но дух сопротивления несокрушим — символ возвращения к единой Украине.

Годовщина освобождения Херсона: в чем уникальность операции Сил обороны Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, анализирует уникальность операции по освобождению правобережной Херсонщины как стратегического шедевра истощения врага. По его мнению, это был длительный процесс создания максимально неблагоприятных условий для российской группировки: системное уничтожение автомобильной и железнодорожной логистики, перерезание путей снабжения, постепенное уничтожение складов боеприпасов, техники и объектов накопления сил.

"Если в начале вторжения 2022 года появился мем "Чернобаевка", то впоследствии вся правобережная Херсонщина превратилась в гигантскую "Чернобаевку" для оккупантов", — отмечает эксперт.

По его словам, этот регион стал самым затратным по ресурсам плацдармом, который россияне смогли удерживать после потери севера Украины — Киевщины, Черниговщины, Сумщины, части Житомирщины и Харьковщины.

Украинские силы тогда методично разрушали мосты, переправы, склады, командные пункты, превращая регион в зону постоянного давления. Это привело к критическому истощению резервов, деморализации и, наконец, к вынужденному отступлению россиян в ноябре 2022 года.

Эксперт отмечает: подобная операция не имеет аналогов по масштабу и продолжительности. Это было не фронтальное наступление, а комплексная кампания изоляции, логистического удушения и точечного уничтожения.

"Это был первый счет, который мы выиграли стратегически", — комментирует Коваленко.

Херсон без оккупантов: возможно ли повторение подобной операции в будущем

Относительно перспектив повторения подобного на других направлениях, в частности в Крыму или на Запорожье, эксперт скептичен.

"До конца 2025 года, а возможно, и 2026-го, таких масштабных кампаний не будет. Это слишком сложно в нынешних условиях", — прогнозирует Коваленко.

Однако, по его словам, Крым остается приоритетной целью для истощения: удары по аэродромам, складам, мостам через Керченский пролив постепенно подрывают логистическую способность полуострова.

"Если удастся создать "Чернобаевку" на 20 тысяч квадратных километров в Крыму — это будет реалистично. Херсонщина и Запорожская область от этого только выиграют, а россияне потеряют не только потенциал, но и контроль", — заключает Коваленко.

Операция на правобережье стала моделью асимметричной войны: вместо лобовых столкновений — системное разрушение тылов. Это позволило освободить территорию с минимальными потерями для ВСУ и максимальным истощением врага. Перспектива применения такой тактики в Крыму зависит от поставок дальнобойного оружия, разведки и координации с партнерами. Пока полуостров остается ключевым логистическим хабом РФ — и главной мишенью для будущих операций.

