Украинская армия продолжает поэтапное освобождение Херсонщины, — Генштаб

По словам бригадного генерала Алексея Громова, ВСУ уничтожают склады с боеприпасами врага и командные пункты, что позволяет продвигаться.

Украинские военные продолжают поэтапно освобождать оккупированную Херсонскую область. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов.

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Благодаря ударам по вражеским складам, украинским военным удалось снизить интенсивность обстрелов на Николаевском и Криворожском направлениях. На них же ВС РФ пытаются сдержать наступление ВСУ. РФ вынуждена перебрасывать свои подразделения с Луганского и Харьковского направлений. Чтобы восполнить потери с хранения снимаются устаревшие образцы военной техники. Ее перебрасывают с восточных регионов РФ в Украину.

Несмотря на все эти сложности, украинские защитники продолжают поэтапное освобождение Херсонской области.

"На протяжении последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", — отметил Громов.

Он также добавил, что враг "жестом доброй воли" прощается со своими складами боеприпасами, военной техникой и живой силой. ВСУ своевременно освобождают и уничтожают критически важные объекты для ВС РФ. Бригадный генерал также отметил, что за 5 месяцев вторжения враг потерял свыше 40 тысяч военных.

Напомним, старший научный сотрудник CNAS Крис Догерти заявил, что Украина сможет освободить Херсон до конца сентября. Однако о дальнейшем освобождении южных регионов пока речи не идет из-за недостатка вооружения ВСУ.

27 июля сообщалось, что ВСУ освободили Лозовое и Андреевку в Херсонской области.