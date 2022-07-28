Украинская армия продолжает поэтапное освобождение Херсонщины, — Генштаб
По словам бригадного генерала Алексея Громова, ВСУ уничтожают склады с боеприпасами врага и командные пункты, что позволяет продвигаться.
Украинские военные продолжают поэтапно освобождать оккупированную Херсонскую область. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов.
Благодаря ударам по вражеским складам, украинским военным удалось снизить интенсивность обстрелов на Николаевском и Криворожском направлениях. На них же ВС РФ пытаются сдержать наступление ВСУ. РФ вынуждена перебрасывать свои подразделения с Луганского и Харьковского направлений. Чтобы восполнить потери с хранения снимаются устаревшие образцы военной техники. Ее перебрасывают с восточных регионов РФ в Украину.
Несмотря на все эти сложности, украинские защитники продолжают поэтапное освобождение Херсонской области.
"На протяжении последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", — отметил Громов.
Он также добавил, что враг "жестом доброй воли" прощается со своими складами боеприпасами, военной техникой и живой силой. ВСУ своевременно освобождают и уничтожают критически важные объекты для ВС РФ. Бригадный генерал также отметил, что за 5 месяцев вторжения враг потерял свыше 40 тысяч военных.
Напомним, старший научный сотрудник CNAS Крис Догерти заявил, что Украина сможет освободить Херсон до конца сентября. Однако о дальнейшем освобождении южных регионов пока речи не идет из-за недостатка вооружения ВСУ.
27 июля сообщалось, что ВСУ освободили Лозовое и Андреевку в Херсонской области.