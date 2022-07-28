Українська армія продовжує поетапне визволення Херсонщини, — Генштаб

За словами бригадного генерала Олексія Громова, ЗСУ знищують склади з боєприпасами ворога та командні пункти, що дозволяє просуватися.

Українські військові продовжують поетапно звільняти окуповану Херсонську область. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.

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Завдяки ударам по ворожих складах українським військовим вдалося знизити інтенсивність обстрілів на Миколаївському та Криворізькому напрямках. А на них ЗС РФ намагаються стримати наступ ЗСУ. РФ змушена перекидати свої підрозділи з Луганського та Харківського напрямів. Щоб заповнити втрати зі зберігання, знімаються застарілі зразки військової техніки. Її перекидають зі східних регіонів РФ до України.

Попри всі ці складнощі, українські захисники продовжують поетапне визволення Херсонщини.

"Протягом останніх двох тижнів звільнено Іванівку та Лозове, цього тижня звільнено Андріївку", — зазначив Громов.

Він також додав, що ворог "жестом доброї волі" прощається зі своїми складами боєприпасами, військовою технікою та живою силою. ЗСУ своєчасно звільняють та знищують критично важливі об'єкти для ЗС РФ. Бригадний генерал також зазначив, що за 5 місяців вторгнення ворог втратив понад 40 тисяч військових.

Нагадаємо, старший науковий співробітник CNAS Кріс Догерті заявив, що Україна зможе звільнити Херсон до кінця вересня. Однак про подальше звільнення південних регіонів поки не йдеться через брак озброєння ЗСУ.

27 липня повідомлялося, що ЗСУ звільнили Лозове та Андріївку на Херсонщині.