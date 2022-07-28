"Відрубати голову": Україна може звільнити Херсон до кінця вересня, — експерт

За словами ексспівробітника Пентагону Кріса Догерті, ракетами HIMARS ЗСУ знищують склади боєприпасів та командні пункти РФ. Противник видихається і більше не залишається командирів, щоб віддавати накази.

Україні під силу звільнити Херсон та прилеглу територію до кінця вересня. Про це заявив колишній співробітник Пентагону та старший науковий співробітник аналітичного центру з питань безпеки (CNAS) Кріс Догерті, повідомляє Казахська служба Радіо "Свобода".

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Догерті припускає, що до кінця вересня ЗСУ можуть досягти успіху в Херсоні та прилеглій області.

Однак якщо говорити про Крим та решту південної частини України, то в найближчому майбутньому звільнення цих територій, швидше, недосяжне, з урахуванням наявного озброєння та матеріального забезпечення ЗСУ.

За словами Догерті, Україна може готуватися до контрнаступу в Херсонській області, завдаючи ударів по маршрутах постачання російських військ за допомогою РСЗВ HIMARS. Водночас він зазначає, що ці системи використовують по-різному. Наприклад, на Донбасі Україна застосовувала HIMARS, щоб, по суті, зупинити наступ ЗС РФ внаслідок підриву її вогневої могутності та ударів по складах зі зброєю та командними пунктами.

"Коли вражаються такі цілі, це позбавляє противника боєприпасів та обладнання, — наголосив Догерті. — І згодом призводить до того, що він видихається, оскільки більше не залишається командирів, які могли б віддавати накази".

Це особливо властиво російським ЗС, які мають досить централізовану систему управління військами.

"Після того, як ви відрубуєте голову, тіло вже не таке активне", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що США погрожували Росії жорсткою відповіддю за захоплення територій України. За словами американських дипломатів, Кремль використовує той же сценарій, за яким відбулося вторгнення до Криму та його анексія у 2014 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія відразу завдасть тактичного ядерного удару, як тільки НАТО втрутиться у війну. Аналітики з Rand Corporation вважають, що якщо в Кремлі вирішать, що НАТО вже залучено до війни в Україні, наприклад, за кількістю добровольців з-за кордону, настане нестратегічний ядерний удар, що прописано в російській військовій доктрині.