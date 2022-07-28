Украина может освободить Херсон до конца сентября, — эксперт

По словам экс-сотрудника Пентагона Криса Догерти, ракетами HIMARS ВСУ уничтожают склады боеприпасов и командные пункты РФ. Противник выдыхается, и больше не остается командиров, чтобы отдавать приказы.

Украине по силам освободить Херсон и прилегающую территорию до конца сентября. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности (CNAS) Крис Догерти, передает Казахская служба Радио "Свобода".

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Догерти допускает, что к концу сентября ВСУ могут добиться успеха в Херсоне и прилегающей области.

Однако если говорить о Крыме и остальной южной части Украины, то в обозримом будущем, освобождение этих территорий, скорее, недостижимо, с учетом имеющегося вооружения и материального обеспечения ВСУ.

По словам Догерти, Украина может готовиться к контрнаступлению в Херсонской области, нанося удары по маршрутам снабжения российских войск с помощью РСЗО HIMARS. Вместе с тем, он отмечает, что эти системы используются по-разному. Например, на Донбассе Украина применяла HIMARS, чтобы, по сути, остановить наступление ВС РФ за счет подрыва ее огневой мощи и ударов по складам с оружием и командным пунктам.

"Когда поражаются такие цели, это лишает противника боеприпасов и оборудования, — подчеркнул Догерти. — И впоследствии приводит к тому, что он выдыхается, поскольку больше не остается командиров, которые бы могли отдавать приказы".

Это в особенности свойственно российским ВС, у которых достаточно централизованная система управления войсками.

"После того как вы отрубаете голову, тело уже не так активно", — пояснил эксперт.

Напомним, что США пригрозили России жестким ответом за захват территорий Украины. По словам американских дипломатов, Кремль использует тот же сценарий, по которому состоялось вторжение в Крым и его аннексия в 2014 году.

Ранее Фокус сообщал, что Россия сразу нанесет тактический ядерный удар, как только НАТО вмешается в войну. Аналитики из Rand Corporation считают, что если в Кремле решат, что НАТО уже вовлечено в войну в Украине, к примеру по количеству добровольцев из-за рубежа, последует нестратегический ядерный удар, что прописано в российской военной доктрине.