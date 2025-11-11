"Окупанти втекли звідси": Зеленський і "Мадяр" відвідали Херсон у річницю звільнення (відео)

Президент України Володимир Зеленський і командувач Сили безпілотних систем Роберт Бровді записали відеозвернення з Херсона. 11 листопада місто відзначає третю річницю звільнення від російських окупантів.

"Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян — окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто — місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз — життя наших людей", — заявив Зеленський 11 листопада.

Він повідомив, що провів у Херсоні нараду "з усіма, хто відповідає за безпеку". З його слів, також були присутні військовослужбовці з Сил безпілотних систем.

"Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики — урядовці допоможуть", — зазначив президент.

Також відео з Херсона опублікував командувач СБУ "Мадяр", назвавши його любим містом і побажавши сил його мешканцям.

"Окремі відчуття, тяжкі спогади, радість, але біль: дві довгих і тяжких ротації ПМ на Херсонському напрямку (квітень-листопад 2022 р та 10 виснажливих місяців 2023-24 рр). Далі буде…" — додав Бровді.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року — день звільнення Херсона від російської окупації. Фокус згадав, які рішення українського командування призвели до успішної спецоперації і яких помилок припустився ворог.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко описав Фокусу операцію зі звільнення як стратегічний шедевр виснаження ворога. За його оцінкою, правобережна Херсонщина перетворилася на гігантську "Чорнобаївку" для ЗС РФ.