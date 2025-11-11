11 ноября — третья годовщина освобождения Херсона: почему ВС РФ проиграли и какую тактику применили ВСУ

11 ноября 2022 года отмечают день освобождения Херсона из российской оккупации. Какие решения украинского командования привели к успешной спецоперации на правобережье Днепра? Какие ошибки допустили россияне, после которых им пришлось отойти с оккупированных территорий?

24-25 февраля 2022 года подразделения ВС РФ совершили стремительный прорыв в Херсон, в течение нескольких часов перебросив на правый берег Днепра механизированные колонны и пехоту. При этом россияне воспользовались уцелевшими мостами — на дамбе Каховской ГЭС и возле Антоновки. Позже Антоновский мост крушили несколько месяцев подряд, пока не покрыли десятками сквозных отверстий, из которых торчала арматура. Остатки сооружения взорвали россияне во время бегства. Фокус собрал информацию о спецоперации по освобождению Херсона и отыскал оценки аналитиков, почему украинцам это удалось и какие ошибки допустили россияне?

Освобождение Херсона — что произошло осенью 2022 года

Об этапах освобождения Херсона и правобережья Херсонской области рассказали на портале "Армия.Inform". Спецоперация началась в августе 2022 года, параллельно с наступлением в Харьковской области. В начале спецоперации площадь оккупированных территорий на правобережье составляла 5348 кв. км. В течение нескольких летних месяцев Силы обороны били РСЗО HIMARS, полученными от западных партнеров, по складам и логистическим путям ВС РФ. Среди прочего, пытались разрушить Антоновский мост, на котором еженедельно появлялись новые пробоины, а россияне тем временем уверяли, что он и дальше рабочий.

Освобождение Херсона — удары ВСУ по Антоновскому мосту летом 2022 года

1 этап. Во время первого этапа наступательной операции подразделения ВСУ действовали в двух направлениях. Первое направление — на севере оккупированной территории, на границе Херсонской и Днепропетровской областей, возле Великополья и Зеленодольска. Второе — в сторону населенного пункта Белогорка рядом с административной границей Николаевской и Херсонской областей (на реке Ингулец). Чтобы остановить продвижение ВСУ, ВС РФ впервые использовали уничтожение дамбы: ударили по плотине Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога. Первый этап длился с 29 августа по 23 сентября: удалось освободить 13 населенных пунктов на севере области.

Освобождение Херсона — оккупированное правобережье Херсонщины 23 сентября 2022 года Фото: DeepState

2 этап. К концу сентября наступление ВСУ несколько замедлилось, бои стали позиционными: ожидали пока спадет вода из Карачуновского водохранилища. В октябре начался второй этап — давление в Бериславском направлении, в сторону Каховской ГЭС и Новой Каховки. Украинским военным удалось деоккупировать 1200 кв. км и освободить еще 29 населенных пунктов. Карта аналитиков DeepState показывала, что российский плацдарм на правобережье Херсонщины постепенно уменьшался в направлении с севера на юг. Второй этап длился со 2 по 18 октября, говорится на "Армия.Inform". 18 октября появилось выступление генерала ВС РФ Сергея Суровикина, который сообщил, что российская армия принимает "непростое решение" и начинает отступление.

3 этап. На правобережье Днепра находилась 40-тысячная российская группировка. Артиллерия ВСУ взяла под огневой контроль берега, мосты и переправы, а подразделения тем временем начали продвигаться в сторону Херсона. Россияне отступали настолько стремительно, что оставили после себя большое количество снарядов и военной техники. Между тем под Антоновским мостом неустанно курсировали понтоны и баржи, которые перевозили солдат ВС РФ на левый берег. Третий этап длился с 8 по 12 ноября. 11 ноября 2022 года ВСУ зашли в Херсон, из которого сбежали все вражеские солдаты. В целом удалось освободить почти 170 населенных пунктов, а общая площадь деоккупированных территорий во время Херсонского контрнаступления — более 5 тыс. кв. км.

Освобождение Херсона — правобережья Херсонщины 11 ноября 2022 года Фото: DeepState

Когда бойцы ВСУ зашли в Херсон, их с флагами и радостными возгласами встретили жители города. На кадрах с места событий показали, как в населенный пункт въезжает грузовик украинской торговой сети, а люди устроили импровизированные гуляния на улицах.

Какие ошибки допустили ВС РФ

Аналитики в Украине и на Западе исследовали спецоперацию по освобождению Херсона. Среди прочего, упоминали о сложной местности (большие равнинные пространства) и укреплениях, которые успели возвести враги. В аналитических материалах выделяют ошибки, которые допустило российское командование, и удачные тактические решения украинцев:

оккупанты подверглись воздействию "тысячи укусов", которые применили Силы обороны. Речь идет о целенаправленных ударах по логистике и командных центрах россиян с применением высокоточной дальнобойной артиллерии, предоставленной странами Запада. В итоге российские подразделения потеряли логистику, которая обеспечивалась через ограниченное количество мостов через Днепр (Новая Каховка и Антоновка);

командование ВС РФ не дооценило военную помощь, которую получила Украина от западных партнеров;

Силы обороны избежали уличных боев благодаря стремительному наступлению и давлению в точках, которые, на первый взгляд, казались второстепенными.

При этом обозреватель Deutsche Welle относительно событий в Херсоне отметил, что, во-первых, Путина, вероятно, отстранили от единоличного планирования военных операций, и, во-вторых, решение россиян об отступлении говорит об их способности учиться и делать выводы. Кроме того, после ухода ВС РФ появилась другая угроза, которая ухудшит ситуацию в городе на Днепре.

"Россия может обстреливать с левого берега украинские позиции в Херсоне. Город рискует превратиться в руины, как и Мариуполь", — говорится в статье.

Ядерная угроза во время деоккупации Херсонщины

Через два года, в 2024, медиа CNN опубликовало новые подробности освобождения Херсона. Выяснилось, что во время наступления ВСУ российское командование обсуждало вариант ядерного удара по украинской армии. Угрозы озвучили американцам, но публично об этом не сообщалось. В ультиматуме РФ говорилось о том, что украинцы не должны преследовать российских военных и должны дать им отойти, иначе будет хуже. После этого Силы обороны под влиянием партнеров сбавили темп наступления: Запад поддался на ядерный шантаж и остановил наступление Украины.

Три года назад, 11 ноября 2025 года, жители Херсона с возгласами, флагами и слезами встречали украинские подразделения. Сегодня херсонцы страдают от охоты дронами на гражданских, которую устраивают россияне с противоположного берега Днепра. В октябре 2025 года Фокус писал об ударе ВС РФ по детской больнице: пострадала 9-летняя девочка.