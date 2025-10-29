ВС РФ нанесли артиллерийский удар по детской больнице в Херсоне: много пострадавших (видео)

В Днепровском районе российская оккупационная армия атаковала одно из медучреждений. Здание значительно повреждено. Ранения получили трое медработников и девятилетняя девочка.

"У 9-летней девочки — минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. Работники медучреждения получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести", — сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В то же время в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что пострадавших детей больше.

Детскую больницу враг обстреливал из артиллерии около 09:20, когда там находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

"В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Информация о количестве пострадавших уточняется. Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения", — сообщили в прокуратуре.

Инна Холодняк, директор Херсонской областной детской клинической больницы, сообщила, что было повреждено отделение УЗИ-диагностики, состояние одного из сотрудников — тяжелое. На видео видно, что в детской больнице вылетели окна, обломками засыпаны кабинеты и медаппаратура, на полу — капли крови.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

В прокуратуре отмечают: обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Напомним, в ночь на 29 октября россияне атаковали ряд областей Украины. В Одесской области без света остался целый город.

А в ночь на 28 октября в центре Чернигова упал "шахед", в результате чего в городе возникли проблемы с мобильной связью.