ЗС РФ завдали артилерійського удару по дитячій лікарні в Херсоні: багато постраждалих (відео)

У Дніпровському районі російська окупаційна армія атакувала один з медзакладів. Будівля значно пошкоджена. Поранення отримали троє медпрацівників та дев'ятирічна дівчинка.

"У 9-річної дівчинки — мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Працівники медзакладу дістали вибухові травми та поранення різного ступеню тяжкості", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В той же час у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що постраждалих дітей більше.

Дитячу лікарню ворог обстрілював з артилерії близько 09:20, коли там перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

"Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди", - повідомили у прокуратурі.

Інна Холодняк, директорка Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні, повідомила, що було пошкоджено відділення УЗД-діагностики, стан одного із співробіників — важкий. На відео видно, що в дитячий лікарні вилетіли вікна, уламками засипано кабінети та медапаратуру, на підлозі — краплі крові.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

В прокуратурі зазначають: обстріли цивільних об’єктів, зокрема закладів охорони здоров’я, є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

