Нічний обстріл України: росіяни атакували енергооб'єкти та лишили місто на Одещині без світла (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати територію України та атакувати об'єкти критичної інфраструктури, аби лишити цивільних без тепла та світла. На Дніпропетровщині затримуються потяги, на Одещині в цілому місті зникло світло.
В ніч на 29 жовтня росіяни атакували території України дронами та артилерією. Є загиблий та постраждалі. Уражено критичну інфраструктуру. Фокус зібрав все, що відомо.
Дніпропетровщину атакували дрони – змінено рух потягів
Ворог атакував Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що найбільше постраждала Нікопольський та Синельниківський райони.
"Понад двадцять атак – окупанти з вечора і протягом ночі цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Били дронами й артилерією. Постраждав 38-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Сталася пожежа. Пошкоджені автівки, приватна оселя, адмінбудівля та інфраструктура", – повідомив Лукашук.
29 жовтня 2025 року у Дніпропетровській області "Укрзалізниця" обмежила рух деяких потягів. Зробили це через вплив бойових дій:
- обмежили рух поїздів до станції Письменна, до Чаплине руху не буде;
- не курсуватимуть потяги №6135 Демурине-Синельникове-1, №6148;
- рейс №6143 курсуватиме за маршрутом Просяна — Письменна (замість Демурине — Чаплине) диспетчерським розкладом.
Харківська область – під удар потрапили Чугуїв та Ізюм
"Увечері 28 та вночі 29 жовтня ворог атакував БпЛА міста Ізюм та Чугуїв. Внаслідок ударів сталося чотири осередки пожеж на цивільних об’єктах", - повідомили в ДСНС.
У прокуратурі області повідомили про трьох постраждалих.
Ізюм росіяни атакували близько 03:10. Російські ударні безпілотники пошкодили житлові будинки, будівлю освітнього закладу, офісні приміщення, банківську установу. Жінка отримала гостру стресову реакцію.
28 жовтня у період з 19:00 до 19:20 шість ворожих БпЛА вдарили по підприємству харчової промисловості у місті Чугуїв. Спалахнула пожежа на складі із готовою продукцією.
Крім того, вдень 28 жовтня у с. Березники Купʼянського району внаслідок влучання FPV-дрона постраждали 56-річний чоловік та 51-річна жінка.
Одеська область – місто Подільськ лишилось без світла
У ніч на 29 жовтня російські окупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Зафіксовані пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що попри активну роботу ППО є влучання російських дронів. Постраждав один чоловік.
У ДТЕК попередили, що 26,9 тисячі домівок на Одещині лишаються без світла. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.
Фокус писав, що росіяни атакували Подільськ в Одеській області. В місті зникло електропостачання та вода.
Сумська область – росіяни атакували базу відпочинку
Вранці 29 жовтня російські війська атакували дроном Сумську громаду. Пошкодження є на території бази відпочинку в Зарічному районі міста. Почала пожежа, яку оперативно загасили. Попередньо обійшлось без постраждалих.
Херсонська область – росіяни атакували села та цивільних
Росіяни атакували населені пункти на Херсонщині, били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.
"Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватний гараж та автомобілі, газопровід. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чернігівська область – росіяни били по критичній інфраструктурі
За добу, від 8-ї ранку 28 жовтня до ранку 29 жовтня, російська армія 54 рази обстріляла Чернігівську область. Усього зафіксовано 99 вибухів. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони. У селі Новгород-Сіверської громади росіяни поцілили по енергообʼєкту, були відключення електрики у кількох селах громади. Вночі "шахед" ударив по місту Новгород-Сіверський, пошкоджено будинок.
Уночі тривала атака ударних безпілотників по Чернігову. Містяни чули роботу ППО. Вранці після 8 години пролунав гучний вибух – ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в центрі міста.
Дмитро Брижинський, голова Чернігівської МВА, повідомив, що постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня у центрі Чернігова впав "шахед", внаслідок чого у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком.
26 жовтня в Сумській області росіяни атакували житловий будинок і мікроавтобус.