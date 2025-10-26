На Сумщині росіяни атакували житловий будинок і мікроавтобус: серед поранених дитина (фото)

У Сумах 26 жовтня російський безпілотник типу "Італмас" влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Зарічному районі. Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Як повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар, вибух спричинив загоряння на даху будинку. Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом посадовець уточнив, що 44-річна мешканка отримала гостру реакцію на стрес, і медики надали їй допомогу.

Факт удару підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, близько 14:20 дрон атакував Зарічний район, влучивши у дах багатоповерхівки. Він зазначив, що територію наразі обстежують фахівці, аби визначити обсяг пошкоджень.

Деталі інциденту оприлюднила й ДСНС України. Рятувальники повідомили, що ударний дрон атакував житловий сектор міста у другій половині дня. Після влучання у дах дев’ятиповерхівки спалахнула пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати. За попередніми даними, постраждала одна людина, яка отримала стресову реакцію.

ЗС РФ атакували дах багатоповерхівки у Сумах Фото: ДСНС ЗС РФ атакували дах багатоповерхівки у Сумах Фото: ДСНС

Додаткову інформацію про наслідки обстрілів навів голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він підтвердив, що жінка, яка перебувала поруч із місцем удару, отримала гостру реакцію на стрес, і наголосив, що її життю нічого не загрожує. Посадовець підкреслив, що російські війська знову завдали удару по житловому кварталу, а внаслідок атаки попередньо пошкоджено лише дах будинку.

ЗС РФ атакували мікроавтобус на Сумщині — що відомо

Окрім цього, близько 18:00 він повідомив, що російський дрон атакував мікроавтобус, що рухався трасою неподалік Миколаївської сільської громади. Безпілотник прицільно вдарив по пасажирському транспорту — просто по людях.

За попередніми даними, п’ятеро осіб отримали поранення, серед них — дитина. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події.

"Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент. На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо", — йдеться в дописі.

Російський дрон атакував мікроавтобус у Сумській області Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Раніше цього ж дня, близько 13:00, Григоров повідомив про ще один обстріл. За його словами, росіяни прицільно атакували цивільний вантажний автомобіль на околиці Білопільської громади. 36-річний водій, який перевозив продукти, отримав поранення, але госпіталізація не знадобилася — допомогу надали на місці.

Очільник області наголосив, що ворог цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах і людях, які виконують щоденну роботу, та подякував тим, хто попри небезпеку продовжує підтримувати життєдіяльність регіону.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинули троє людей, ще 29 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є семеро дітей.

Також Фокус писав, що у Києві через атаку ЗС РФ в ніч на 25 жовтня також було знищено склад і офіс одного з найбільших фармдистриб’юторів України — компанії "Оптіма-Фарм".