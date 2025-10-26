В Сумской области россияне атаковали жилой дом и микроавтобус: среди раненых ребенок (фото)

В Сумах 26 октября российский беспилотник типа "Италмас" попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Заречном районе. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Как сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь городского совета Артем Кобзарь, взрыв вызвал возгорание на крыше дома. Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии чиновник уточнил, что 44-летняя жительница получила острую реакцию на стресс, и медики оказали ей помощь.

Факт удара подтвердил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. По его словам, около 14:20 дрон атаковал Заречный район, попав в крышу многоэтажки. Он отметил, что территорию сейчас обследуют специалисты, чтобы определить объем повреждений.

Детали инцидента обнародовала и ГСЧС Украины. Спасатели сообщили, что ударный дрон атаковал жилой сектор города во второй половине дня. После попадания в крышу девятиэтажки вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, пострадал один человек, который получил стрессовую реакцию.

ВС РФ атаковали крышу многоэтажки в Сумах Фото: ГСЧС ВС РФ атаковали крышу многоэтажки в Сумах Фото: ГСЧС

Дополнительную информацию о последствиях обстрелов привел председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он подтвердил, что женщина, которая находилась рядом с местом удара, получила острую реакцию на стресс, и подчеркнул, что ее жизни ничего не угрожает. Чиновник подчеркнул, что российские войска снова нанесли удар по жилому кварталу, а в результате атаки предварительно повреждена только крыша дома.

ВС РФ атаковали микроавтобус в Сумской области — что известно

Кроме этого, около 18:00 он сообщил, что российский дрон атаковал микроавтобус, который двигался по трассе неподалеку Николаевской сельской общины. Беспилотник прицельно ударил по пассажирскому транспорту — просто по людям.

По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них — ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.

"Микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла. На этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт — для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", — говорится в сообщении.

Российский дрон атаковал микроавтобус в Сумской области Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Ранее в этот же день, около 13:00, Григоров сообщил о еще одном обстреле. По его словам, россияне прицельно атаковали гражданский грузовой автомобиль на окраине Белопольской громады. 36-летний водитель, который перевозил продукты, получил ранения, но госпитализация не понадобилась — помощь оказали на месте.

Руководитель области подчеркнул, что враг целенаправленно бьет по гражданским объектам и людям, которые выполняют ежедневную работу, и поблагодарил тех, кто, несмотря на опасность, продолжает поддерживать жизнедеятельность региона.

Напомним, что в результате ночной атаки российских войск на Киев погибли три человека, еще 29 человек получили ранения. Среди пострадавших есть семеро детей.

Также Фокус писал, что в Киеве из-за атаки ВС РФ в ночь на 25 октября также были уничтожены склад и офис одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины — компании "Оптима-Фарм".