ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру Подільська на Одещині: у місті зникло світло

У ніч на 29 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по місту Подільськ, Одеської області, внаслідок чого у частини мешканців зникла електроенергія.

Вибухи у Подільську пролунали о пів на четверту ночі, повідомили кореспонденти "Суспільного".

"Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода", — йдеться у повідомленні.

Місцеві нарахували щонайменше дев'ять вибухів, що пролунали у місті.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на Одещині.

На момент публікації матеріалу інформації про руйнування чи постраждалих внаслідок російської атаки на Подільськ не було.

Крім того, цієї ночі про чотири вибухи у місті під час повітряної тривоги повідомила Ізюмська міська військова адміністрація. Регіон атакували ворожі дрони, а відбій тривоги відбувся близько 6-ї ранку.

Про постраждалих інформація також не надходила, зазначили в Ізюмській МВА.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня у центрі Чернігова впав "шахед", внаслідок чого у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком.

26 жовтня в Сумській області росіяни атакували житловий будинок і мікроавтобус.