ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру Подольска в Одесской области: в городе пропал свет

В ночь на 29 октября российские оккупационные войска нанесли удар по городу Подольск, Одесской области, в результате чего у части жителей исчезла электроэнергия.

Взрывы в Подольске прогремели в половине четвертого ночи, сообщили корреспонденты "Суспільного".

"Россия атаковала критическую инфраструктуру в Подольске Одесской области. В результате удара в городе исчезло электроснабжение и в некоторых районах вода", — говорится в сообщении.

Местные насчитали по меньшей мере девять взрывов, прозвучавших в городе.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Одесской области.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки на Подольск не было.

Кроме того, этой ночью о четырех взрывах в городе во время воздушной тревоги сообщила Изюмская городская военная администрация. Регион атаковали вражеские дроны, а отбой тревоги состоялся около 6 утра.

Відео дня

О пострадавших информация также не поступала, отметили в Изюмской МВА.

Напомним, в ночь на 28 октября в центре Чернигова упал "шахед", в результате чего в городе возникли проблемы с мобильной связью.

26 октября в Сумской области россияне атаковали жилой дом и микроавтобус.