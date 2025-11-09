Анджелина Джоли рассказала о визите в Украину: актриса описала жизнь под угрозой дронов

Во время поездки в города Херсон и Николаев актриса Анджелина Джоли встретилась с семьями, которые живут под постоянной опасностью атак. Она поделилась в Instagram впечатлениями от увиденного и подчеркнула, что украинцы продолжают жить и работать, несмотря на ежедневную угрозу.

Анджелина Джоли сообщила, что на этой неделе посетила Николаев и Херсон, чтобы лично пообщаться с жителями, которые остаются в прифронтовых районах. Об этом она рассказала в своем Instagram. По словам актрисы, люди вынуждены жить в условиях постоянной опасности, ведь дроны почти непрерывно кружат над городами.

Она отметила, что во время поездки ее команда также столкнулась с рисками.

"Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетит дрон. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. Семьи здесь живут с этим каждый день", — написала Джоли.

Актриса добавила, что местные жители не сдаются и пытаются приспособиться к новой реальности. По ее словам, школы, клиники и детские сады были перенесены в укрепленные подвалы, чтобы дети могли продолжать обучение, а врачи — помогать людям.

"Было трудно, но в то же время вдохновляюще наблюдать за тем, как общины сохраняют силу духа. Многие рассказывали мне о психологической нагрузке от жизни под постоянной угрозой — и о страхе быть забытыми миром", — поделилась она.

Джоли подчеркнула, что больше всего ее поразило мужество украинцев и сплоченность местных волонтеров. "Что дает мне надежду, так это невероятная отвага и профессионализм местных организаций, волонтеров и тех, кто поддерживает их во всем мире", — добавила актриса.

