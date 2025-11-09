Анджеліна Джолі розповіла про візит до України: акторка описала життя під загрозою дронів

Під час поїздки до міст Херсон і Миколаїв акторка Анджеліна Джолі зустрілася з родинами, які живуть під постійною небезпекою атак. Вона поділилася в Instagram враженнями від побаченого та наголосила, що українці продовжують жити й працювати попри щоденну загрозу.

Анджеліна Джолі повідомила, що цього тижня відвідала Миколаїв і Херсон, аби особисто поспілкуватися з жителями, які залишаються у прифронтових районах. Про це вона розповіла у своєму Instagram. За словами акторки, люди змушені жити в умовах постійної небезпеки, адже дрони майже безперервно кружляють над містами.

Повідомлення Джолі

Вона зазначила, що під час поїздки її команда також зіткнулася з ризиками.

"Був момент, коли нам довелося зупинитися і почекати, поки над головою пролетить дрон. Я була у захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. Сім’ї тут живуть із цим щодня", – написала Джолі.

Акторка додала, що місцеві мешканці не здаються й намагаються пристосуватися до нової реальності. За її словами, школи, клініки та дитячі садки були перенесені в укріплені підвали, щоб діти могли продовжувати навчання, а лікарі — допомагати людям.

"Було важко, але водночас надихаюче спостерігати за тим, як громади зберігають силу духу. Багато хто розповідав мені про психологічне навантаження від життя під постійною загрозою — і про страх бути забутими світом", – поділилася вона.

Джолі наголосила, що найбільше її вразила мужність українців і згуртованість місцевих волонтерів. "Що дає мені надію, так це неймовірна відвага та професіоналізм місцевих організацій, волонтерів і тих, хто підтримує їх у всьому світі", – додала акторка.

