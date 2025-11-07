Затриманого "охоронця" з Анджеліни Джолі випустили з ТЦК (відео)

Дмитро Пищиков записав сторіз в якому пояснив, що із ним все в порядку. І подробиці він повідомить пізніше.

"Не підіймайте паніку. Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто не ховався. Розповім тим, кому буде цікаво, трошки пізніше", — заявив Дмитро та подякував за підтримку.

Дмитро Пищиков вийшов на зв'язок

Нагадаємо, Дмитра Пищикова спочатку назвали охоронцем, а потім і водієм голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка несподівано прибула до України.

Згодом з'ясувалось, що акторку та амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліну Джолі супроводжував 33-річний тренер із бойового самбо та волонтер із Кропивницького Дмитро Пищиков. Його 5 листопада зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

Брат Дмитра — Євген Пищиков — розповів, що чоловік супроводжував акторку не як охоронець, а як представник громадської організації.

Відео дня

"Він їхав у складі кортежу, але не був охоронцем. Дмитро — волонтер, допомагає військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. У нього свіжа ВЛК 2025 року, він придатний до служби в тилових частинах. Є всі документи й посвідчення", — пояснив брат.

Анджеліна Джолі в Україні Фото: Державна прикордонна служба

За словами дівчини Дмитра, Юлії Лотицької, чоловік має діагноз анкілозуючий спондиліт — хронічне захворювання хребта. Вона додала, що він пройшов ВЛК у червні 2025 року та з того часу має обмеження щодо фізичних навантажень.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ підтвердили, що під час перевірки у Дмитра не виявилося військово-облікових документів. Його доставили до територіального центру для з’ясування статусу військовозобов’язаного.

"Під час перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки. Відповідно до ВЛК від червня 2025 року, він придатний до служби у тилових підрозділах", — йдеться в офіційній відповіді.

У Миколаївському ТЦК та СП додали, що всі дії щодо чоловіка проводилися в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, Фокус писав про візит Анджеліни Джолі до України. Вона побувала в Миколаєві та Херсоні разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Це перший візит акторки в Україну після 2022 року.

Також Джолі вже бачили в Тернополі, де вона зайшла на місцеву заправку за кавою.