Задержанного "охранника" с Анджелины Джоли выпустили из ТЦК (видео)

Дмитрий Пищиков записал сториз в котором объяснил, что с ним все в порядке. И подробности он сообщит позже.

"Не поднимайте панику. Все нормально. Никто ни от кого не убегал, никто не прятался. Расскажу тем, кому будет интересно, немножко позже", — заявил Дмитрий и поблагодарил за поддержку.

Дмитрий Пищиков вышел на связь

Напомним, Дмитрия Пищикова сначала назвали охранником, а затем и водителем голливудской звезды Анджелины Джоли, которая неожиданно прибыла в Украину.

Впоследствии выяснилось, что актрису и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелину Джоли сопровождал 33-летний тренер по боевому самбо и волонтер из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. Его 5 ноября остановили представители Николаевского ТЦК и СП.

Брат Дмитрия — Евгений Пищиков — рассказал, что мужчина сопровождал актрису не как охранник, а как представитель общественной организации.

"Он ехал в составе кортежа, но не был охранником. Дмитрий — волонтер, помогает военным с первых дней полномасштабного вторжения. У него свежая ВВК 2025 года, он годен к службе в тыловых частях. Есть все документы и удостоверения", — пояснил брат.

Анджелина Джоли в Украине Фото: Госпогранслужба

По словам девушки Дмитрия, Юлии Лотицкой, мужчина имеет диагноз анкилозирующий спондилит — хроническое заболевание позвоночника. Она добавила, что он прошел ВВК в июне 2025 года и с тех пор имеет ограничения по физическим нагрузкам.

В командовании Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что во время проверки у Дмитрия не оказалось военно-учетных документов. Его доставили в территориальный центр для выяснения статуса военнообязанного.

"Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки. Согласно ВВК от июня 2025 года, он пригоден к службе в тыловых подразделениях", — говорится в официальном ответе.

В Николаевском ТЦК и СП добавили, что все действия в отношении мужчины проводились в рамках действующего законодательства.

Напомним, Фокус писал о визите Анджелины Джоли в Украину. Она побывала в Николаеве и Херсоне вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Это первый визит актрисы в Украину после 2022 года.

Также Джоли уже видели в Тернополе, где она зашла на местную заправку за кофе.