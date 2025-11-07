Анджелина Джоли посетила Тернополь: актрису заметили на местной заправке, — соцсети (фото)

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли, по сообщениям пользователей соцсетей, видели в Тернополе. По информации местных телеграмм-каналов, актриса якобы находилась на одной из заправок города, а для подтверждения опубликовали скриншот с камер видеонаблюдения.

Как сообщает местный Telegram-канал "Файне місто", информация о появлении Джоли в Тернополе быстро распространилась среди пользователей соцсетей.

"Читатели утверждают, что видели актрису на одной из заправок в городе. Кто успел взять автограф?", — говорится в заметке.

Также к публикации добавили снимок с камеры видеонаблюдения в заведении, на котором видно женщину в маске, похожую на актрису, заказывающую кофе. Пока нет официального подтверждения ее визита в Тернополь или других деталей пребывания, однако не исключено, что кортеж голливудской звезды просто проезжал по этому маршруту.

Анджелину Джоли заметили в Тернополе Фото: Facebook / "Файне місто"

Анджелина Джоли приехала в Украину: что известно о визите звезды

Напомним, 5 ноября стало известно, что актриса посетила Херсон, где начальник городской военной администрации Ярослав Шанько вручил ей памятный жетон "Херсон" как символ мужества жителей города и благодарности за поддержку Украины.

В частности, как пишет Politico, американская актриса Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину и пересекла границу пешком, не уведомив власти о своем визите.

Также Фокус писал, что во время визита в Херсон и Николаев голливудская актриса ознакомилась с жизнью медицинских работников, волонтеров и местных семей в прифронтовых регионах. Она отметила стойкость украинцев, которые ежедневно живут под угрозой обстрелов и беспилотников, и подчеркнула важность защиты мирного населения.

Кроме этого, в сети распространяли информацию о том, что "охранника" актрисы забрали в ТЦК. Оказалось, что ее сопровождал тренер из Кропивницкого Дмитрий. Его брат Евгений Пищиков рассказал, что мужчина не был объявлен в розыск и в этом году уже проходил ВВК.