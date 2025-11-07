Анджеліна Джолі відвідала Тернопіль: акторку помітили на місцевій заправці, — соцмережі (фото)

Відому голлівудську акторку Анджеліну Джолі, за повідомленнями користувачів соцмереж, бачили у Тернополі. За інформацією місцевих телеграм-каналів, акторка нібито перебувала на одній із заправок міста, а для підтвердження опублікували скриншот із камер відеоспостереження.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Файне місто", інформація про появу Джолі у Тернополі швидко поширилася серед користувачів соцмереж.

"Читачі стверджують, що бачили акторку на одній із заправок у місті. Хто встиг взяти автограф?", — йдеться в дописі.

Також до публікації додали знімок із камери відеоспостереження в закладі, на якому видно жінку в масці, схожу на акторку, що замовляє каву. Наразі немає офіційного підтвердження її візиту до Тернополя або інших деталей перебування, проте не виключено, що кортеж голлівудської зірки просто проїжджав цим маршрутом.

Анджеліну Джолі помітили у Тернополі Фото: Facebook / "Файне місто"

Анджеліна Джолі приїхала до України: що відомо про візит зірки

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що акторка відвідала Херсон, де начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько вручив їй пам’ятний жетон "Херсон" як символ мужності мешканців міста та вдячності за підтримку України.

Зокрема, як пише Politico, американська акторка Анджеліна Джолі таємно прибула до України та перетнула кордон пішки, не повідомивши владу про свій візит.

Також Фокус писав, що під час візиту до Херсона та Миколаєва голлівудська акторка ознайомилася з життям медичних працівників, волонтерів та місцевих сімей у прифронтових регіонах. Вона відзначила стійкість українців, які щодня живуть під загрозою обстрілів та безпілотників, і наголосила на важливості захисту мирного населення.

Окрім цього, в мережі поширювали інформацію про те, що "охоронця" акторки забрали до ТЦК. Виявилося, що її супроводжував тренер з Кропивницького Дмитро. Його брат Євген Пищиков розповів, що чоловік не був оголошений у розшук і цього року вже проходив ВЛК.