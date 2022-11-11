Русские идут: ВС РФ пешком отступают через переправу под Антоновским мостом (видео)
На кадрах десятки оккупантов идут через баржи. Сейчас нет ни моста, ни переправы. Последнюю накрыли украинские высокоточные ракеты.
Российские войска продолжают отступление из Херсона на левый берег. В сети опубликовали видео как они пешком идут через переправу у Антоновского моста. Об этом сообщает телеграм-канал "Ху*вый Херсон".
На кадрах видно как десятки российских солдат пешком идут по переправе рядом с Антоновским мостом. Судя по всему, видео было записано не 11 ноября, а раньше, так как мост и баржа все еще целы.
"Как я понимаю, паром оставляют на колесную технику и вообще на технику. Наши мальчишки", — говорит автор видео.
Также в сети опубликовали видео с парома, по которому ВСУ нанесли ракетные удары. На барже видна поврежденная и уничтоженная техника. Украинские военные смогли накрыть отступающие российские силы.
Напомним, в сети появились фото обрушенного Антоновского моста. А за день до этого появились видео удара по мосту российскими войсками.
Ранее сообщалось, что ВСУ подошли к окраинам Херсона. Российские войска бегут на левый берег Днепра.