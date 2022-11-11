Русские идут: ВС РФ пешком отступают через переправу под Антоновским мостом (видео)

На кадрах десятки оккупантов идут через баржи. Сейчас нет ни моста, ни переправы. Последнюю накрыли украинские высокоточные ракеты.

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Российские войска продолжают отступление из Херсона на левый берег. В сети опубликовали видео как они пешком идут через переправу у Антоновского моста. Об этом сообщает телеграм-канал "Ху*вый Херсон".

На кадрах видно как десятки российских солдат пешком идут по переправе рядом с Антоновским мостом. Судя по всему, видео было записано не 11 ноября, а раньше, так как мост и баржа все еще целы.

"Как я понимаю, паром оставляют на колесную технику и вообще на технику. Наши мальчишки", — говорит автор видео.

Также в сети опубликовали видео с парома, по которому ВСУ нанесли ракетные удары. На барже видна поврежденная и уничтоженная техника. Украинские военные смогли накрыть отступающие российские силы.

Напомним, в сети появились фото обрушенного Антоновского моста. А за день до этого появились видео удара по мосту российскими войсками.

Ранее сообщалось, что ВСУ подошли к окраинам Херсона. Российские войска бегут на левый берег Днепра.