Росіяни йдуть: ЗС РФ пішки відступають через переправу під Антонівським мостом (відео)

На кадрах десятки окупантів ідуть баржами. Нині немає ні мосту, ні переправи. Останню накрили українські високоточні ракети.

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Російські війська продовжують відступ із Херсона на лівий берег. У мережі опублікували відео, як вони пішки йдуть через переправу біля Антонівського мосту. Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**вий Херсон".

На кадрах видно, як десятки російських солдатів пішки йдуть переправою поряд з Антонівським мостом. Зважаючи на все, відео було записано не 11 листопада, а раніше, оскільки міст і баржа все ще цілі.

"Як я розумію, пором залишають на колісну техніку і взагалі на техніку. Наші хлопчаки", — каже автор відео.

Також у мережі опублікували відео з порома, по якому ЗСУ завдали ракетних ударів. На баржі видно пошкоджену та знищену техніку. Українські військові змогли накрити російські сили, що відступають.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото обваленого Антонівського мосту. А за день до цього з'явилися відео удару по мосту російськими військами.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ підійшли до околиць Херсона. Російські війська тікають на лівий берег Дніпра.