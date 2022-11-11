Росіяни йдуть: ЗС РФ пішки відступають через переправу під Антонівським мостом (відео)
На кадрах десятки окупантів ідуть баржами. Нині немає ні мосту, ні переправи. Останню накрили українські високоточні ракети.
Російські війська продовжують відступ із Херсона на лівий берег. У мережі опублікували відео, як вони пішки йдуть через переправу біля Антонівського мосту. Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**вий Херсон".
На кадрах видно, як десятки російських солдатів пішки йдуть переправою поряд з Антонівським мостом. Зважаючи на все, відео було записано не 11 листопада, а раніше, оскільки міст і баржа все ще цілі.
"Як я розумію, пором залишають на колісну техніку і взагалі на техніку. Наші хлопчаки", — каже автор відео.
Також у мережі опублікували відео з порома, по якому ЗСУ завдали ракетних ударів. На баржі видно пошкоджену та знищену техніку. Українські військові змогли накрити російські сили, що відступають.
Нагадаємо, у мережі з'явилися фото обваленого Антонівського мосту. А за день до цього з'явилися відео удару по мосту російськими військами.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ підійшли до околиць Херсона. Російські війська тікають на лівий берег Дніпра.