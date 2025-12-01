Будуть наслідки для континенту: Путін хоче влаштувати у Херсоні екологічну катастрофу, — ЗМІ

Росіяни постійно атакують місто ракетами та дронами, але нині хакери знайшли документи у службовій кореспонденції російського військового, які свідчать, що ЗС РФ готують масштабну екологічну катастрофу.

Від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія редакція "24 Каналу" отримала перехоплений бойовий наказ, згідно з яким підрозділи російської армії готуються до посилення масштабних воєнних злочинів у Херсоні. Документ знайдено у службовій кореспонденції військовослужбовця 98 повітряно-десантної дивізії майора Алєксєя Яценко.

Листування офіцера свідчить про те, що Кремль хоче створити масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої відчують на собі Туреччина, Румунія та Болгарія.

Росіяни планують атакувати Херсон балістичними ракетами Фото: 24 Канал

Координати 10 об'єктів критичної інфраструктури Херсону, які збираються атакувати росіяни Фото: 24 Канал

Аналіз листування та хмарного сховища Яценка свідчить про те, що майор несе службу в окупаційному війську за мобілізацією у складі 331 парашутно-десантного полку, який належить до 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. До передислокації на Херсонщину ця дивізія довгий час брала участь у боях на Донбасі: під Часовим Яром та під Бахмутом. На початку осені 2025, полк у складі дивізії перекинули на Херсонський напрямок, про що писали аналітики Інституту вивчення війни.

Відео дня

Росіяни хочуть влаштувати екологічну катастрофу в Херсоні — подробиці

Згідно з документами з пошти Яценка, окупанти збираються форсувати Дніпро та захопити мікрорайон Корабел. Річ у тім, що згідно з радянськими картами, якими користуються російські загарбники, саме ця житлова забудова розташована на Карантинному острові.

Паралельно зі штурмовими діями, росіяни збираються посилити атаки по енергетичній інфраструктурі, а також водоочисних спорудах обласного центру за допомогою ударних БпЛА та балістичних ракет.

За даними аналітиків ISW, Росія не має достатньо сил для захоплення Херсону. Втім, метою росіян є повне знищення критичної інфраструктури міста, аби зробити його абсолютно непридатним для життя. Це частина вже випробуваного сценарію і саме про такі плани попереджала Херсонська ОВА ще у 2024 році.

Після знищення росіянами Каховської ГЕС та через постійні обстріли, енергетична та водоочисна система міста працює на межі можливостей. Уже зараз неочищені та умовно очищені каналізаційно-поверхневі скиди перевищують гранично допустиму концентрацію за мінералізацією хлоридами та фосфатами у 1,2 – 4,2 раза, йдеться у науковій статті Світлани Скок із Херсонського державного аграрно-економічного університету. Вода річки Дніпро у зоні впливу херсонських стоків класифікується як "дуже брудна" та "надзвичайно брудна".

Підтоплення після руйнування Каховської ГЕС Фото: Соцмережi

За оцінками експертів, знищення Херсонської теплоелектростанції та розподільчих мереж енергетичної інфраструктури викличе "ефект доміно": відключення електроживлення призведе до зупинки електропостачання помпових станцій водозабору, каналізаційних помпових станцій, а також очисних споруд водогону протягом лічених хвилин.

Знищення очисних споруд Комишани (потужністю 250 тисяч м³/добу) потягне за собою пряме потрапляння неочищених стоків у річку Дніпро. Припинення біологічного очищення означатиме скид органіки, патогенів і важких металів прямо в естуарій Дніпро-Буг.

Естуарій Дніпро-Буг – унікальна екосистема площею понад 800 км², де прісна вода Дніпра змішується з морською водою Чорного моря. Це критична зона для нерестовищ риб, міграційних маршрутів морських видів, а також фільтрації води природними біофільтрами (мідії, устриці).

Наслідки забруднення можуть призвести до:

руйнування нерестовищ та втрати покоління риб;

загибелі природних біофільтрів (за даними науковців, після руйнування Каховської ГЕС низька солоність та висока токсичність спричинили зменшення популяцій мідій у деяких локаціях Чорного моря на 50%);

токсичного забруднення донних відкладень важкими металами, що на думку експертів є бомбою уповільненої дії для екосистеми;

евтрофікації (надмірного збагачення водойм поживними речовинами).

Наслідки для Чорного моря

Критичну роль у всеосяжних наслідках катастрофи відіграє близькість Херсона до Чорного моря. У 2023-му підрив Каховської ГЕС вже спричинив серйозні збитки для акваторії. Тоді вчені фіксували різке зниження солоності води та її цвітіння через потрапляння великої кількості мікроорганізмів. Отруєні води Дніпра не потраплять до російського узбережжя або до окупованого Криму. Система течій в Чорному морі формує так звані "окуляри Кніповича": два циклічних водотоки, закручені проти годинникової стрілки, в західній та східній частинах моря. Забруднені токсинами води понесе до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.

Російські дрони вже долітають до Румунії Фото: Олег Ніколенко/Facebook

І йдеться не лише про стоки. За умов високої концентрації, феномен "чорноморського цвітіння води" призведе до розвитку ціанобактерій. У Чорному морі існує близько двадцяти видів ціанобактерій, які виділяють небезпечні токсини. Викиди побутових, сільськогосподарських та промислових стічних вод є однією з основних причин, що провокують цвітіння води, а самі спалахи цвітіння мають значний негативний вплив на здоров'я людей, вилов риби, аквакультуру тощо.

Наслідки екологічної катастрофи, якщо Росія знищить очисні споруди у Херсоні Фото: 24 Канал Наслідки екологічної катастрофи, якщо Росія знищить очисні споруди у Херсоні Фото: 24 Канал

Токсини, що виділяються при цвітінні чорноморської води, можуть спричинити значні економічні втрати в прибережних країнах. Основними причинами є забруднення морепродуктів, зростання захворюваності населення, банкрутство й закриття підприємств аквакультури. Наприклад, повний колапс промислового рибальства може настати у регіоні вже через 2-3 роки.

Усі ці наслідки ризикують отримати не лише Україна, а й держави-члени НАТО як частину "гібридної війни" РФ із Європейським Союзом.

Екологічна катастрофа – наслідки на прикладі Румунії

Найперше постраждає союзник України Румунія, адже прилеглий до дельти Дунаю район моря отримує забруднення двома шляхами: прямо з Дунаю і морськими течіями з українських вод:

Камбала, кефаль та бички – види, які мігрують з українських вод, стануть небезпечними для споживання через накопичення важких металів у тканинах риби. Через це румунська галузь рибальства втрачатиме 50 – 100 мільйонів євро щорічно.

Пляжі будуть забрудненені через появу токсичних водоростей та "червоних припливів", що вдарить по туризму та призведе до збитків у 200 – 400 мільйонів євро на рік.

Будуть повністю знищені мідієві ферми, розташовані у дельті Дунаю, оскільки ці молюски фільтрують воду і накопичують у собі токсини. Експорт мідій у Румунії фахівці оцінюють у приблизно 30 мільйонів євро щороку.

Раніше Україна мала б змогу врятувати Чорне море і сусідні країни навіть у такій надзвичайній екологічній ситуації. У разі масового скиду неочищених каналізаційних стоків їх можна було б "розбавити" контрольованим випуском води з водосховищ вище за течією. Однак, після руйнації російськими ракетними обстрілами Каховської ГЕС і пошкодження греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі це більше неможливо.

Військове командування та розвідка ще не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, президент України був в Херсоні у третю річницю звільнення міста від російських загарбників.

Також Херсон відвідала голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі. Акторка поділилась враженнями від побаченого.