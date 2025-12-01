Поступки Путіну вдарять по кишені: Європа заощадить, якщо надасть допомогу Україні, — NYP

За даними нового дослідження під назвою "Вибір Європи", проведеного в Норвегії, допомогти Україні перемогти Росію — дешевший варіант для Європи, ніж піти на поступки Кремлю.

Фінансування військових дій України протягом чотирьох років обійдеться європейським урядам у 606-972 млрд доларів, але зміцнення її східного флангу, якщо Москва доб'ється свого, обійдеться їм майже вдвічі дорожче — у 1,4-1,8 трлн доларів, цитує дослідження NY Post.

"Нещодавній мирний план із 28 пунктів, запропонований адміністрацією Трампа, ілюструє нагальну необхідність для Європи взяти на себе ініціативу і відповідальність за дипломатичні зусилля з припинення незаконної війни, яку веде Росія", — ідеться в дослідженні, опублікованому Норвезьким інститутом міжнародних відносин і консультантами Corisk.

Відео дня

Дослідники заявили, що адміністрація Трампа "відірвана від реальних проблем", і провели своє дослідження, виходячи з припущення, що Україна не отримає практично ніякої підтримки від Сполучених Штатів.

У доповіді передбачається, що без збільшення військової підтримки України поступова перемога Росії може обійтися Європейському Союзу в 1,8 трильйона доларів.

На думку дослідників, за такого сценарію мільйони біженців залишать Україну і хлинуть до Європи, що обійдеться урядам у мільярди доларів. Кремль посилить геополітичну перевагу Росії і може переключити увагу на Арктику або Прибалтику, збільшивши витрати країн НАТО на оборону для забезпечення безпеки західних кордонів.

Однак, якщо Європейський союз зможе забезпечити до 972 мільярдів доларів протягом чотирьох років на фінансування української армії, у доповіді йдеться, що вирішальна перемога Києва цілком досяжна. Ці кошти дадуть змогу мільйонам біженців повернутися додому і стабілізувати ситуацію в регіоні, залучаючи іноземні інвестиції.

"У разі перманентного конфлікту або перемоги Росії Україна потребуватиме постійної підтримки, тоді як у разі військової перемоги України підтримка Заходу з часом значно скоротиться", — стверджують автори.

Фінансування буде спрямовано на закупівлю додаткових 8 мільйонів безпілотників, 95 бригад і до 2500 нових бойових танків, а також іншої техніки. У доповіді також пропонується знайти необхідне фінансування за рахунок конфіскації заморожених російських активів.

Нагадаємо, раніше українські хакери з'ясували, що росіяни хочуть влаштувати екологічну катастрофу в Херсоні, що матиме глобальні наслідки для всіх країн, які мають вихід до Чорного моря, і головним чином, для Румунії.

А в Інституті вивчення війни вважають, що Путін не прийме мирний план Вашингтона, хоча б тому, що зараз уся російська економіка орієнтована тільки на війну в Україні.