Путін відкине будь-яку версію мирного плану США: в ISW розповіли, чи піде Кремль на угоду

Росія, ймовірно, відкине будь-яку версію "мирного плану", яку запропонують США, і не погодиться на припинення вогню. Бо в Кремлі впевнені, що всі миротворчі зусилля Вашингтона є "несуттєвими" і перешкоджають досягненню цілей Москви як в Україні, так і в усьому світі.

В Інституті вивчення війни (ISW) впевнені, що з РФ лунає все більше сигналів про те, що Кремль не збирається зупиняти війну в Україні. І про те, що росіяни продовжать воювати прямо заявляв російський президент Володимир Путін.

Аналітики ISW проаналізували, що відбувається зараз у російському інформаційному просторі — і дійшли висновку: Кремль, найімовірніше, відхилить припинення вогню або будь-яку версію запропонованого США мирного плану, оскільки вважає ці зусилля несуттєвими та перешкодою для досягнення цілей Росії в Україні та в усьому світі.

Так, один із популярних у РФ військових блогерів 30 листопада заявив, що Путін "чітко" зазначив, що він готовий досягти військових цілей Росії військовими засобами. А тому, запевняв пропагандист, усі мирні переговори з часів Стамбульських переговорів 2022 року "непрактичні".

Відео дня

Цей блогер стверджує, що участь Росії в будь-яких мирних переговорах залежить "виключно" від прогресу Росії на полі бою, якого російські військові досягають шляхом тривалих і дорогих бойових дій.

На його думку, зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню на передовій не йдуть на користь Росії, оскільки припинення вогню змусить Росію скасувати указ про мобілізацію від вересня 2022 року. Цей указ дозволяє Кремлю утримувати мобілізованих військовослужбовців і новобранців на полі бою на невизначений термін. А його скасування призведе до зменшення чисельності російської армії та виснаження офіцерського корпусу Росії.

"Путін побоюється ризиків і проблем, пов'язаних із реінтеграцією ветеранів у російське суспільство й економіку, і тому навряд чи проведе повну чи швидку демобілізацію — навіть у разі врегулювання війни в Україні шляхом переговорів", — зазначають аналітики, спираючись на свою оцінку в лютому 2025 року.

Згаданий російський пропагандист також стверджував, що припинення вогню підірве зусилля Росії із захоплення незаконно анексованих неокупованих частин Запорізької та Херсонської областей і створить нові "загрози військовій безпеці", з якими Росії нібито доведеться боротися найближчим часом.

"Спостереження військового блогера узгоджуються із заявами Путіна від 27 листопада, які активізують зусилля зі встановлення правових підстав, використовуючи хибну передумову українських погроз незаконно анексованим українським територіям, щоб виправдати повторне вторгнення в Україну у відповідний час", — зазначили в ISW.

Висловився щодо останніх подій у рамках "миротворчого" треку і військовий злочинець Ігор Гіркін, який перебуває у в'язниці. У переданому "на волю" листі від 25 листопада він дійшов аналогічного висновку: Кремль не підписуватиме жодних угод на основі 28-пунктної мирної пропозиції, оскільки вважає цю мирну пропозицію шкідливою для своїх цілей в Україні та в усьому світі. Тому війна в Україні триватиме.

Гіркін стверджував, що угода є неприйнятною, оскільки вона означатиме втрату російського суверенітету через передачу контролю над механізмом як переговорів, так і запровадження покарань за порушення мирного врегулювання Сполученим Штатам.

Гіркін переконаний, що Кремль не братиме на себе зобов'язань за жодними механізмами, які могли б офіційно визнати Росію агресором і дозволити США застосовувати покарання проти Росії в разі порушення мирної угоди.

За словами військового злочинця, мирна угода є невигідною для Росії, оскільки вона змусить агресора:

офіційно відмовитися від своїх претензій на незаконно анексовані частини України;

здати "стратегічно важливі" наступальні позиції в Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях;

дати українським силам час на відпочинок і відновлення;

різко знизити бойову готовність російських сил;

призведе до "стратегічного розриву" між Росією і Китаєм.

Оглядач російського державного новинного агентства "Россия сегодня" заявив в інтерв'ю, опублікованому 27 листопада, що Росія не сприймає мирну пропозицію США всерйоз і не очікує, що план спрацює в будь-якій можливій варіації. За його оцінкою, Кремль "розслаблено" ставиться до внесених до початкового мирного плану з 28 пунктів змін, оскільки Москва "може обговорювати що завгодно".

Пропагандист стверджував, що Росія "робить вигляд", що готова прийняти США як посередника, але в підсумку хоче укласти договір, який забезпечить Росії перемогу на полі бою. Москва, за його словами, не прагне негайного миру, якого так хоче Вашингтон. Також він вважає, що військові цілі Росії включають виведення НАТО з усієї Східної Європи, так що підписання мирних договорів не в інтересах РФ.

Представник пропагандистської державної машини РФ натякнув, що Росія навряд чи піде на подальші поступки, оскільки Кремль вважає, що він уже виграв війну в Україні.

"Заяви оглядача узгоджуються з інтерпретацією Путіним 27 листопада запропонованого США мирного плану як простої пропозиції для обговорення і вимоги до України передати Росії всі незаконно анексовані області. Російські високопосадовці та ультранаціоналісти послідовно публічно відкидають 28-пунктний мирний план та його наступні версії з моменту його першого оприлюднення в середині листопада 2025 року, оскільки запропонований план не враховував усі абсолютистські військові вимоги Росії", — резюмували в ISW.

Нагадаємо, раніше експерт з Росії та колишня чиновниця Білого дому Фіона Гілл розповіла, що Путін уміло лестить Трампу і вводить його в оману, а президент США занадто зачарований "крутим хлопцем" Путіним, щоб мислити розсудливо.

Також стало відомо, що Путін підписав бюджет на 2026 рік, і пустить рекордні суми на війну і силовиків.