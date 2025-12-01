Путин отвергнет любую версию мирного плана США: в ISW рассказали, пойдет ли Кремль на соглашение

Россия, вероятно, отвергнет любую версию "мирного плана", которую предложат США, и не согласится на прекращение огня. Так как в Кремле уверены, что все миротворческие усилия Вашингтона являются "несущественными" и препятствуют достижению целей Москвы как в Украине, так и во всем мире.

В Институте изучения войны (ISW) уверены, что из РФ раздается все больше сигналов о том, что Кремль не собирается останавливать войну в Украине. И о том, что россияне продолжат воевать прямо заявлял российский президент Владимир Путин.

Аналитики ISW проанализировали, что происходит сейчас в российском информационном пространстве – и пришли к выводу: Кремль, скорей всего, отклонит прекращение огня или любую версию предложенного США мирного плана, поскольку считает эти усилия несущественными и препятствием для достижения целей России в Украине и во всем мире.

Так, один из популярных в РФ военных блогеров 30 ноября заявил, что Путин "четко" отметил, что он готов достичь военных целей России военными средствами. А потому, уверял пропагандист, все мирные переговоры со времен Стамбульских переговоров 2022 года "непрактичны".

Это блогер утверждает, что участие России в любых мирных переговорах зависит "исключительно" от прогресса России на поле боя, которого российские военные достигают путем длительных и дорогостоящих боевых действий.

По его мнению, усилия президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня на передовой не идут на пользу России, поскольку прекращение огня заставит Россию отменить указ о мобилизации от сентября 2022 года. Этот указ позволяет Кремлю удерживать мобилизованных военнослужащих и новобранцев на поле боя на неопределенный срок. А его отмена приведет к уменьшению численности российской армии и истощению офицерского корпуса России.

"Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией ветеранов в российское общество и экономику, и поэтому вряд ли проведет полную или быструю демобилизацию — даже в случае урегулирования войны в Украине путем переговоров", - отмечают аналитики, опираясь на свою оценку в феврале 2025 года.

Упомянутый российский пропагандист также утверждал, что прекращение огня подорвет усилия России по захвату незаконно аннексированных неоккупированных частей Запорожской и Херсонской областей и создаст новые "угрозы военной безопасности", с которыми России якобы придется бороться в ближайшее время.

"Наблюдения военного блогера согласуются с заявлениями Путина от 27 ноября, которые активизируют усилия по установлению правовых оснований, используя ложную предпосылку украинских угроз незаконно аннексированным украинским территориям, чтобы оправдать повторное вторжение в Украину в соответствующее время", – отметили в ISW.

Высказался относительно последних событий в рамках "миротворческого" трека и военный преступник Игорь Гиркин, находящийся в тюрьме. В переданном "на волю" письме от 25 ноября он пришел к аналогичному выводу: Кремль не будет подписывать никаких соглашений на основе 28-пунктного мирного предложения, поскольку считает это мирное предложение вредным для своих целей в Украине и во всем мире. Поэтому война в Украине будет продолжаться.

Гиркин утверждал, что соглашение неприемлемо, поскольку оно будет означать потерю российского суверенитета через передачу контроля над механизмом как переговоров, так и введения наказаний за нарушение мирного урегулирования Соединенным Штатам.

Гиркин убежден, что Кремль не будет брать на себя обязательств ни по каким механизмам, которые могли бы официально признать Россию агрессором и позволить США применять наказание против России в случае нарушения мирного соглашения.

По словам военного преступника, мирное соглашение является невыгодным для России, поскольку оно заставит агрессора:

официально отказаться от своих претензий на незаконно аннексированные части Украины;

сдать "стратегически важные" наступательные позиции в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях;

дать украинским силам время на отдых и восстановление;

резко снизить боевую готовность российских сил;

приведет к "стратегическому разрыву" между Россией и Китаем.

Обозреватель российского государственного новостного агентства "Россия сегодня" заявил в интервью, опубликованном 27 ноября, что Россия не воспринимает мирное предложение США всерьез и не ожидает, что план сработает в любой возможной вариации. По его оценке, Кремль "расслабленно" относится к внесенным в первоначальный мирный план из 28 пунктов изменениям, поскольку Москва "может обсуждать что угодно".

Пропагандист утверждал, что Россия "делает вид", что готова принять США в качестве посредника, но в итоге хочет заключить договор, который обеспечит России победу на поле боя. Москва, по его словам, не стремится к немедленному миру, которого так хочет Вашингтон. Также он считает, что военные цели России включают вывод НАТО со всей Восточной Европы, так что подписание мирных договоров не в интересах РФ.

Представитель пропагандистской государственной машины РФ намекнул, что Россия вряд ли пойдет на дальнейшие уступки, поскольку Кремль считает, что он уже выиграл войну в Украине.

"Заявления обозревателя согласуются с интерпретацией Путиным 27 ноября предложенного США мирного плана как простого предложения для обсуждения и требования к Украине передать России все незаконно аннексированные области. Российские чиновники и ультранационалисты последовательно публично отвергают 28-пунктный мирный план и его последующие версии с момента его первого обнародования в середине ноября 2025 года, поскольку предложенный план не учитывал все абсолютистские военные требования России", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее эксперт по России и бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл рассказала, что Путин умело льстит Трампу и вводит его в заблуждение, а президент США слишком очарован "крутым парнем" Путиным, чтобы мыслить здраво.

Также стало известно, что Путин подписал бюджет на 2026 году, и пустит рекордные суммы на войну и силовиков.