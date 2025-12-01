"Вопросы остаются нерешенными": WSJ узнало подробности переговоров Украины и США во Флориде

На переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.

Представители обоих государств заявили, что встреча в Майами была продуктивной, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер вылетят в Россию в понедельник для продолжения переговоров, пишет The Wall Street Journal.

"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий, оккупированных с начала полномасштабного вторжения", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что пока непонятно, готов ли Путин пойти на уступки, которые позволят обеим сторонам согласиться на мирные условия.

Відео дня

Крайне сложным является и обсуждение вопроса обмена территориями в рамках мирного соглашения, ведь и России, и Украине необходимо будет решить вопрос о законности территориальных изменений, поскольку конституции обоих государств запрещают уступку территорий без изменений законодательства.

"Но в отличие от России, где Путин обладает полным контролем, дипломатические и юридические препятствия с украинской стороны значительно сложнее. Любое изменение границ Украины потребует проведения общенационального референдума", — говорится в статье.

Авторы материала также отметили, что законодательство Украины запрещает проведение президентских и парламентских выборов во время действия военного положения. Поэтому сама перспектива проведения новых выборов является политически напряженным вопросом в Украине в условиях войны и может сделать Украину уязвимой для внешней кампании вмешательства в выборы со стороны России.

Напомним, 30 ноября Рустем Умеров доложил Зеленскому о некоторых результатах переговоров в США.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча представителей США и Украины во Флориде была очень продуктивной, где был достигнут определенный прогресс.