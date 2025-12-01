"Питання залишаються невирішиними": WSJ дізналось подробиці перемовин України та США у Флориді

На переговорах у Флориді українська та американська сторони обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Києвом та Москвою.

Представники обох держав заявили, що зустріч в Маямі була продуктивною, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер вилетять до Росії у понеділок для продовження переговорів, пише The Wall Street Journal.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питанням про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання територій, окупованих з початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що наразі незрозуміло, чи готовий Путін піти на поступки, які дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови.

Відео дня

Вкрай складним є й обговорення питання обміну територіями в рамках мирної угоди, адже і Росії, і Україні необхідно буде розв'язати питання про законність територіальних змін, оскільки конституції обох держав забороняють поступку територій без змін законодавства.

"Але на відміну від Росії, де Путін володіє повним контролем, дипломатичні та юридичні перешкоди з українського боку значно складніші. Будь-яка зміна кордонів України потребуватиме проведення загальнонаціонального референдуму", — йдеться у статті.

Автори матеріалу також зазначили, що законодавство України забороняє проведення президентських та парламентських виборів під час дії воєнного стану. Тому сама перспектива проведення нових виборів є політично напруженим питанням в Україні в умовах війни і може зробити Україну вразливою для зовнішньої кампанії втручання у вибори з боку Росії.

Нагадаємо, 30 листопада Рустем Умєров доповів Зеленському про деякі результати перемовин в США.

У цей же день держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч представників США та України у Флориді була дуже продуктивною, де було досягнуто певного прогресу.